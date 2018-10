Kiel/Köln/Bonn (ots) - Bis zum 17. November 2018 können sichSchulklassen bundesweit für den Nichtraucherwettbewerb "Be Smart -Don't Start" anmelden. Die Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung (BZgA), die Deutsche Krebshilfe und Dr. Eckart vonHirschhausen als Schirmherr des Wettbewerbs rufen zur Teilnahme an"Be Smart - Don't Start" auf."Wenn du mit dem Rauchen nicht angefangen hast, musst du auchnicht aufhören!", bringt Schirmherr Dr. Eckart von Hirschhausen denKerngedanken des Präventionsprogramms humorvoll auf den Punkt. DerArzt und Kabarettist motiviert in kurzen Videostatements aufwww.besmart.info Lehrende sowie Schülerinnen und Schüler für einrauchfreies Leben.Repräsentative Studien der BZgA zeigen, dass Nichtrauchen unterden Jugendlichen voll im Trend liegt: Die Raucherquote hat einenhistorischen Tiefstand erreicht. Nur noch etwa 7 Prozent der 12- bis17-Jährigen geben an, zu rauchen und mehr als 80 Prozent derJugendlichen haben noch nie eine Zigarette probiert. Befragungen derBZgA zeigen aber auch: Neue Trends und Produkte wie Wasserpfeifenoder E-Zigaretten wecken die Neugier bei Jugendlichen. DasAusprobieren dieser Produkte kann mit möglichen Konsequenzen wie derEntwicklung einer Nikotinabhängigkeit, dem Umsteigen auf Zigarettenoder körperlichen Folgeschäden einhergehen.Die Entscheidung für ein rauchfreies Leben zu stärken ist Ziel von"Be Smart - Don't Start". Das Präventionsprogramm wird im Schuljahr2018/19 zum 22. Mal angeboten. Schulklassen, die ein halbes Jahrrauchfrei bleiben und "Nein" zu Nikotin in jeder Form sagen, könnenPreise gewinnen, beispielsweise 5.000 Euro für eine Klassenreise. "BeSmart - Don't Start" wird von der Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung (BZgA), der Deutschen Krebshilfe, dem AOK Bundesverbandsowie weiteren öffentlichen und privaten Institutionen gefördert undvom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord)gemeinsam mit Kooperationspartnern in den Bundesländern organisiert.Der Wettbewerb startet am 19. November, Anmeldungen interessierterSchulklassen sind bis zum 17. November unter www.besmart.infomöglich. Das Logo "Be Smart - Don't Start" ist im Besitz desTransport for London und ein eingetragenes Warenzeichen.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell