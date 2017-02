Kinder forschen zu Prävention / Gesetzliche Unfallversicherung stellt Projekt zur Sensibilisierung für Unfallrisiken auf der didacta vor

Stuttgart (ots) - Wie Erzieherinnen, Erzieher und LehrkräfteKinder bereits in jungen Jahren über Unfallgefahren aufklären können,zeigt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) auf derBildungsmesse didacta auf dem Messegelände Stuttgart. Am Stand desSpitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen könnenInteressierte sich über das Projekt "Kinder forschen zu Prävention"informieren. Der Ansatz: Mithilfe von einfachen Experimenten gehenKinder Risiken für Sicherheit und Gesundheit auf den Grund undlernen, sie mit geeigneten Mitteln zu vermeiden. Dabei stehen diefolgenden fünf besonders häufigen Gefahren im Fokus: mangelndeSichtbarkeit im Straßenverkehr, Stolpern-Rutschen-Stürzen, mangelndeHygiene, Haushaltsgifte und Lärm. Zu jedem dieser Themen gibt es eineigenes Modul und Experimentierkarten die helfen, das ausgewählteThema zu untersuchen. Die dafür benötigten Materialien bestehenweitestgehend aus Alltagsgegenständen und können kostengünstigbeschafft werden.Das Projekt "Kinder forschen zu Prävention" wurde gemeinsam vonder Unfallkasse Rheinland-Pfalz und dem Institut für Arbeitsschutzder DGUV entwickelt. Infos zum Thema "Kinder forschen zu Prävention"gibt die Unfallkasse Rheinland-Pfalz unter www.ukrlp.de.Weitere Themen am Stand der DGUV sind das Konzept "gute gesundeKita", die Förderung von Bewegungskompetenz für den Schulsport undStraßenverkehr sowie der Brandschutz in Kitas und Schulen. Hierzugibt es ein Medienpaket der Unfallkasse Baden-Württemberg zurBrandschutzaufklärung für Menschen mit Behinderungen. An einer eigensaufgebauten Treppe wird vorgeführt, wie die Rettung mit Hilfe einesEVAK-Stuhls funktioniert.Die didacta findet vom 14. bis 18. Februar 2017 in Stuttgartstatt. Der Stand der DGUV befindet sich in Halle 8, Stand D61.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell