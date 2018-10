Kieler Regierungschef Günther will nicht für CDU-Vorsitz kandidieren

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will sich nach eigenen Worten nicht um das Amt des CDU-Parteichefs bewerben.



Er habe keinerlei Absicht, für den CDU-Bundesvorsitz zu kandidieren, sagte Günther am Montag in Kiel. Zuvor hatte Noch-Parteichefin Angela Merkel bekanntgegeben, sie wolle zwar bis zum Ende der Legislaturperiode Bundeskanzlerin bleiben, sich aber im Dezember beim Parteitag in Hamburg nicht erneut als CDU-Vorsitzende aufstellen lassen.

Günther nahm Merkels Entscheidung nach eigenem Bekunden mit Respekt zur Kenntnis. Er hätte sie in dieser Verantwortung auch weiterhin unterstützt, daran hätte aus seiner Sicht auch die Landtagswahl in Hessen keinen Abbruch getan. Er respektiere aber, dass Merkel nun ein noch stärkeres Erneuerungssignal setzen wolle./wsz/DP/nas