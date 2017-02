Keine Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte!

München (ots) - Angriffe auf Polizisten, Rettungskräfte undFeuerwehrleute sollen strenger bestraft werden. Das sieht einGesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vor, derdiese Woche im Bundeskabinett beraten wird. "Respekt undWertschätzung verdienen die Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, desKatastrophenschutzes und der Rettungsdienste, aber auch Ärztinnen undÄrzte, wenn sie die Patientenversorgung außerhalb der Sprechzeitensicherstellen", erklärten Dr. Max Kaplan, Präsident der BayerischenLandesärztekammer (BLÄK), und Dr. Wolfgang Krombholz,Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB),heute in München.Kaplan begrüßt die Pläne zur Stärkung des Schutzes der Einsatz-,Hilfs- und Rettungskräfte, die längst überfällig seien. Damit setzeder Staat ein unmissverständliches Signal, dass diese Gewalt nichthingenommen werde. "Genauso inakzeptabel ist es, dass Ärztinnen undÄrzte im Bereitschaftsdienst und in der Notaufnahme attackiertwerden, was leider immer wieder passiert", betonte Kaplan "es istdeshalb unbedingt notwendig, dass auch diese Ärztinnen und Ärzte vomGesetzgeber entsprechend geschützt werden".Krombholz erinnert daran, dass die Gefahr von Übergriffen aufÄrzte in den letzten Jahren zugenommen habe und es bei der KVBdeshalb auch eine eigene Fortbildungsveranstaltung "Sicher imÄrztlichen Bereitschaftsdienst und beim Hausbesuch" gebe, die sehrgut angenommen werde. "Die Kolleginnen und Kollegen, die Patientenzuhause aufsuchen, haben jegliche Unterstützung verdient. Insofernwäre es ein wichtiges Signal, diese auch per Gesetz besser vorGefahren durch aggressives Verhalten zu schützen."Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell