Überlingen (ots) -Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung (DGfK) bietet mit ihremThemenschwerpunkt 2017 Navigationshilfe für die beruflicheRoutenplanung.Grundlegende Veränderungen der Arbeitswelt wie Industrie 4.0,Digitalisierung und der Wegfall ganzer Berufsbilder geistern durchdie Medien und führen zu Verunsicherung und vielen offenen Fragen:"Ist mein Arbeitsplatz mittelfristig denn noch sicher?" oder "Wiefinde ich für mich eine neue berufliche Perspektiven?". Die vonZukunftsforschern identifizierten Megatrends tragen ebenfalls dazubei, dass sich berufliche Biografien nicht mehr an den bisherigenMustern orientieren."Diese Veränderungen verängstigen viele", fassen die DGfK-Vorständezusammen. "Das spornt uns im 15. Jahr des Bestehens der DGfK zudiesem Themenschwerpunkt an. Unter dem Titel "Karrieren in Bewegung -Sicher navigieren in veränderten Jobwelten" werden wir einzelneAspekte der aktuellen Jobwelt beleuchten und Chancen und Lösungenaufzeigen."Professionelle Karriereberatung heißt heute, Menschen dabei zubegleiten, in zunehmend unbekanntem Terrain sicher zu navigieren.Damit sind Karriereberater das GPS für Frauen und Männer, die ihreberufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen und Chancen nutzenwollen.Fundierte und praxisnahe Berichte werden u.a. zu folgenden Aspektenerscheinen:- Lebenslanges Lernen und die Verkürzung der Halbwertszeit von Wissenund Technik- Globalisierung verbunden mit der Anforderung an Führungskräfte,ihre Teams virtuell zu führen- Umwälzungen in Branchen wie der Bankenwelt, die bisher als sichergalten- Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von und Identifikation mit derArbeit- Zunehmender Effizienz- und Produktivitätsdruck in einer vonKennzahlen getriebenen Wirtschaft- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verbunden mit dem Wunschder Dual Careers, also der Selbstverwirklichung beider Partner imBerufIn 2017 veröffentlicht die DGfK zu diesem Themenschwerpunkt dieKarrierespots auf www.dgfk.org. Die Autoren stehen für Interviews undHintergrundberichte zur Verfügung.