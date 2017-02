Karneval: ZVA warnt vor unsachgemäßem Gebrauch von Motiv-Kontaktlinsen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Ob Cowboy oder Clown, Biene oder Bär, selbstgemacht oder gekauft:Wer sein Karnevalskostüm mit farbigen Kontaktlinsen ergänzt, sollteunbedingt einige Tipps beachten.Das Wichtigste vorweg: Wer seine Kontaktlinsen beim Fachmann,sprich: beim Augenoptiker erwirbt, stellt sicher, dass sie optimalpassen und gesundheitlich unbedenklich sind. Das gilt auch fürMotivlinsen, die nur wenige Stunden und nur zu besonderenGelegenheiten getragen werden. Darüber hinaus kann der Fachmanninsbesondere "Kontaktlinsen-Neulingen" die Handhabung erklären undist bei Fragen oder Problemen immer der richtige Ansprechpartner.Denn anders als bei Linsen aus dem Internet oder der Drogerie werdenbei einer professionellen Anpassung die individuellen Gegebenheitendes Auges berücksichtigt.Damit also an Aschermittwoch nur die üblichen "Blessuren" gepflegtwerden müssen und nicht noch rote Augen hinzukommen, gilt beim Umgangmit allen Kontaktlinsen: Vor dem Einsetzen und Herausnehmen gründlichdie Hände waschen, auf Hygiene und Pflege achten und niemalsKontaktlinsen untereinander tauschen, da sich sonst zum Teilschwerwiegende Infektionen bilden können. Für farbige Linsen eignensich unter Umständen nicht alle Reinigungsmittel, derKontaktlinsenspezialist kann eine passende Pflege empfehlen.Vor allem Motivlinsen mit intensiver Farbschicht sollten außerdemnicht zu lange getragen werden, da hierbei zu wenig Sauerstoff ansAuge gelangt. Für den Straßenverkehr sind solche Linsen ebenfallsungeeignet: Die Pupillenöffnung weist meist nur einen Durchmesser vonetwa fünf Millimetern auf, in der Dämmerung oder Dunkelheit weitetsich die menschliche Pupille jedoch auf bis zu acht Millimeter. DasGesichtsfeld und damit die seitliche Wahrnehmung können somiteingeschränkt werden.Hinweis an die Redaktionen: Das anliegende Foto steht Ihnen zwecksredaktioneller Nutzung dieser Presseinformation zur honorarfreienVerwendung zur Verfügung. Bildhinweis: ZVA/SkamperIhr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenLars WandkeAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell