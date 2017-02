Stuttgart (ots) -Für 12 Kandidaten aus dem Südwesten wird es ernst: Sie wurden aus40 Bewerbungen für den "Närrischen Ohrwurm 2017" ausgewählt undpräsentieren ihren Fastnachtshit am 26. Februar in der StadthalleSingen vor großem Publikum. Eingängig, fastnächtlich, handge-machtund keinesfalls ein Coversong, so lauten die Teilnahmebedingungen desnärrischen Sängerwettstreits von SWR Fernsehen und Südkurier. AmFastnachtssonntag überträgt das SWR Fernsehen den "NärrischenOhrwurm" ab 16 Uhr live aus der Stadthalle Singen (Hohentwiel).Das sind die Ohrwurm-Finalisten"Blau Katz'" aus Mainz-Kastel, "Die Jungs vom Bodensee" aus Salemund Uhldingen, "Hausmeister Huber und das Kaos" aus Heiningen, "DieKellerspatzen und Freunde" aus Engen, "Harald Walz" ausWald-Michelbach, "Caribbean Steelband Kolibris" aus Bad Buchau, "D'Alb-Dudler" aus St. Johann bei Reutlingen, "Dorfsümpfoniker Hauingen"aus Lörrach, "Flori Pfitzer" aus Kirchheim unter Teck, "BlossHos" ausVolkertshausen bei Singen, "Meckis" aus Konstanz und die "NarrenzunftHochdorf" aus Nagold.Eine Promi-Jury als TrendbarometerWer beim "Närrischen Ohrwurm" gewinnt, entscheidet allein dasPublikum. Schützenhilfe gibt es von der Moderatorin SonjaFaber-Schrecklein und einer Promi-Jury: Mit spitzen Kommentaren undfachkundigen Bemerkungen ordnen die Schauspielerin Ursula Cantieni("Die Fallers), Entertainer Hansy Vogt und Sängerin Alexandra Hofmann(Geschwister Hofmann) die närrischen Dar-bietungen ein. Die Zuschauerkönnen dann per Telefon abstimmen, wer den Titel "Närrischer Ohrwurm2017" mit nach Hause nehmen darf. Im letzten Jahr gewann die Band"Brauni und die Eschbenhansel" aus Geisingen mit "Fasnät wie's jedermag". Der Gewinner des "Närrischen Ohrwurms 2017" darf auch diesesJahr unter drei Preisen wählen: einer Video-Produktion, einerDemo-CD-Produktion in den Hörfunkstudios des SWR und einemFotoshooting beim Südkurier.Pressekontakt: Marion Erös, Tel. 0711/929-14296,marion.eroes@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell