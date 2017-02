K+S: Da muss die Aktie jetzt rüber!

Lieber Leser,

die K+S-Aktie hatte es in den letzten Jahren nicht leicht gehabt. Die letzte ernst zu nehmende Erholung fand zwischen 2013-2015 statt. Danach gab es nur noch Probleme sowohl branchenspezifisch als auch unternehmensintern. Wer sich für Einzelheiten interessiert, der bemüht entweder Google News oder stöbert nach weiteren Artikeln auf Finanztrends. Wir konzentrieren uns in diesem Artikel auf die technische Analyse der Kursentwicklung.

Bis jetzt Durchmarsch par excellence

Der Kurs hat seit Anfang Oktober 2016 in etwa 45 % an Wertgewinn verzeichnet. Es war ein Durchmarsch ohne größere Korrekturen. Der Gesamtmarkt hat die Aktie gut unterstützt. Was auffällt ist, dass die Aktie nun zunehmend an Momentum verliert. Das kann man vom Gesamtmarkt ebenfalls behaupten. Aus der markttechnischen Perspektive hat die K+S Aktie jedoch vor zwei Wochen die beiden Wochendurchschnitte (100, 200) erreicht. Erstaunlicherweise laufen diese im Preisbereich bei 24,20 zusammen und stellen somit einen harten Widerstand dar.

Kurslücke könnte bei 30 Euro geschlossen werden

Es gilt nun besonders darauf zu achten, ob dieser Widerstand überwunden werden kann. Ist dies in naher Zukunft der Fall, entstünde aus der technischen Perspektive erneutes Aufwärtspotential in Richtung Kurslücke aus 2015 und Abwärtstrendlinie. Die Kurslücke könnte bei 30,00 Euro je Aktie geschlossen werden. Die Abwärtstrendlinie verläuft etwas weiter darüber, bei 31 Euro je Aktie.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

