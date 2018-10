Juristen fordern Ermittlungsverfahren in allen deutschen Diözesen / Hintergrundinformationen zu den bundesweiten Strafanzeigen gegen Missbrauchstäter der katholischen Kirche

Oberwesel/Berlin (ots) - Sechs renommierte Juraprofessoren habenam Freitag in Verbindung mit dem Institut für Weltanschauungsrecht(ifw) Strafanzeigen bei jenen Staatsanwaltschaften eingereicht, diefür die 27 Diözesen in Deutschland zuständig sind. In ihrerelfseitigen Begründung legen die Rechtsexperten dar, dass im Fall deskatholischen Missbrauchsskandals ein zwingender Anlass zur Einleitungvon "Ermittlungsmaßnahmen zur Überführung der Täter" besteht, "etwafür eine Durchsuchung von Archiven und die Beschlagnahme dervollständigen, nicht anonymisierten Akten." Der Mustertext der 27Strafanzeigen wurde am Sonntagabend auf der Website des Instituts fürWeltanschauungsrecht (ifw) veröffentlicht. Vorab hatte dasNachrichtenmagazin "Der SPIEGEL" über die Strafanzeigen berichtet.In ihrem Schreiben zeigen sich die Strafrechtsprofessoren HolmPutzke, Rolf Dietrich Herzberg, Eric Hilgendorf, Reinhard Merkel,Ulfrid Neumann und Dieter Rössner überrascht darüber, "wiezurückhaltend Staat und Öffentlichkeit (bislang) mit demalarmierenden Anfangsverdacht schwerer Verbrechen umgehen." Nacheiner Erörterung der vorliegenden Befunde zum sexuellen Missbrauchdurch Kleriker, der Verjährungsfristen und der Vorgaben derStrafprozessordnung (StPO) kommen die Juristen in Zusammenarbeit mitdem Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) zu einem klaren Ergebnis:"Die Voraussetzungen für die Aufnahme der Ermittlungen, namentlichzureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung vonStraftaten, § 152 Abs. 2 StPO, liegen vor; das Gleiche gilt für dieMöglichkeit von Durchsuchungsanordnungen (§§ 103, 105 StPO)." Es seidaher zwingend, "dass entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden.Die Staatsanwaltschaften müssen die Herausgabe der entsprechendenUnterlagen bei den Diözesen anfordern."Weitere Informationen:http://ots.de/AvPiLvhttp://ots.de/dvj21APressekontakt:Institut für Weltanschauungsrecht:https://weltanschauungsrecht.de/kontaktGiordano-Bruno-Stiftung:https://giordano-bruno-stiftung.de/content/pressekontaktOriginal-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell