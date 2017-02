Johnson Controls und Aqua Metals vereinbaren bahnbrechende Partnerschaft für Batterie-Recyclingtechnologie

Unternehmen unterzeichnet globale Vereinbarung mit in Kalifornienniedergelassener Firma für saubere TechnologienAlameda, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Johnson Controls(http://www.johnsoncontrols.com/) (NYSE: JCI) hat eine Vereinbarungüber eine hochmoderne Recyclingtechnologie für elektrochemischeBatterien abgeschlossen, die Nordamerika, China und Europa abdeckenwird, und investiert im Rahmen dieses breit gefächerten Abschlussesin Aqua Metals (http://www.aquametals.com/) (NASDAQ: AQMS)."Unsere Partnerschaft mit Johnson Controls ist ein Riesenschrittvorwärts und eine Chance für uns, mit dem globalen Marktführer fürdie Herstellung von Autobatterien und verantwortungsvolles Recyclingzusammenzuarbeiten", sagte Dr. Stephen Clarke, Vorstand und CEO vonAqua Metals. "Wir werden auf dieser spannenden Geschäftsbeziehungweiter aufbauen, um auf der ganzen Welt ein sauberes und effizientesRecycling von Batterien zu ermöglichen."Gemäß der Vereinbarung wird Johnson Controls ebenfalls:- der erste Lizenznehmer für die AquaRefining(TM) Technologie werden;- Batterien an Aqua Metals als Dienstleister zum Recycling liefern,im Rahmen des geschlossenen Kreislauf-Recyclingsystems von JohnsonControls;- AquaRefined(TM) Metalle erwerben, die in den Einrichtungen von AquaMetals produziert werden;- Knapp unter 5 Prozent der umlaufenden Aktien von Aqua Metalserwerben."Vereinbarungen wie diese sind Teil unserer konsequentenStrategie, in saubere Technologien zu investieren und damit unserEngagement weiter voranzutreiben, um in unserer Branche mehrNachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu verwirklichen", sagte JoeWalicki, Präsident von Johnson Controls Power Solutions.Aqua Metals, das kürzlich sein erstes Werk in McCarran, Nevada,eröffnet hat, nutzt ein hochentwickeltes elektrochemisches Verfahrenzum Recycling von Batterien. Während der Erweiterung der Kapazitätenplant Aqua Metals, Hunderte von Mitarbeitern für bestehende undzukünftige Betriebe in den gesamten Vereinigten Staaten einzustellen.Über Aqua MetalsAqua Metals (NASDAQ: AQMS) revolutioniert das Blei-Recycling mitseiner zum Patent angemeldeten Technologie AquaRefining(TM). ImGegensatz zum Schmelzen ist AquaRefining ein bei Raumtemperaturdurchführbarer, wasserbasierter Prozess, der grundsätzlich nichtumweltschädlich ist. Diese modularen Systeme ermöglichen der Branchefür Blei-Säure-Batterien sowohl die Umweltverträglichkeit zuverbessern als auch die Produktion zu skalieren, um den rasantwachsenden Bedarf zu erfüllen. Aqua Metals hat seinenUnternehmenssitz in Alameda, Kalifornien, und hat seine ersteRecycling-Anlage im Tahoe Reno Industrial Complex in Nevada gebaut.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.aquametals.com oderfolgen Sie uns unter @AquaMetalsInc(https://twitter.com/AquaMetalsInc) auf Twitter.Über Johnson ControlsJohnson Controls ist ein weltweit führendes, vielfältigaufgestelltes Technologie- und Industrieunternehmen und unterstütztein breites Spektrum von Kunden in über 150 Ländern. 130.000Mitarbeiter leisten ihren Beitrag dazu, Städte und Gemeinden nochzukunftsfähiger zu machen, indem sie intelligente Gebäude, effizienteEnergielösungen, integrierte Infrastrukturen und Transportsysteme derkommenden Generation entwickeln, die nahtlos ineinandergreifen.Bereits 1885 begann unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit - mitder Erfindung des ersten elektrischen Raumthermostats. Seitdem setzenwir uns für den Erfolg unserer Kunden ein und schaffen für alleBeteiligten mehr Werte, indem wir unsere Strategie auf unsereWachstumsbereiche Gebäude und Energie ausrichten. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.johnsoncontrols.com oderfolgen Sie uns unter @johnsoncontrols(https://twitter.com/johnsoncontrols) auf Twitter.Über Johnson Controls Power SolutionsJohnson Controls Power Solutions ist der weltweit führendeHersteller von Fahrzeugbatterien und liefert jährlich etwa 152Millionen Batterien an Automobilhersteller und Händler imAnschlussmarkt. Mit unserem umfassenden technologischen Angebot mitBlei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien kann fast jede Art vonFahrzeug für unsere Kunden angetrieben werden. Dazu gehörenherkömmliche Fahrzeuge, Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion,Mikrohybrid-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das Recyclingsystem vonJohnson Controls hat dazu beigetragen, dass Fahrzeugbatterien dieweltweit am häufigsten recycelten Verbrauchsprodukte geworden sind.Unsere 15.000 Mitarbeiter entwickeln, produzieren, vertreiben undrecyceln Batterien auf der ganzen Welt an mehr als 50 Standorten.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.JohnsonControls.com/PowerSolutions oder folgen Sie unsunter @JCI_BatteryBeat (https://twitter.com/JCI_BatteryBeat) aufTwitter.KONTAKTE: Gretchen Sharon Golubchik AntennaMiller Johnson Controls Group für Aqua MetalsCommunications aquametals@antennagroup.comGretchen.A.Miller@jci.com 201-465-8008414-630-6723Safe-Harbor-ErklärungDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen imHinblick auf Aqua Metals, Inc., die erwarteten Vorteile für dasUnternehmen aus der Partnerschaft mit Johnson Controls, dieRecyclingindustrie für Blei-Säure-Batterien, die Zukunft desBlei-Säure-Batterie-Recycling über traditionelles Schmelzen, dieEntwicklung der gewerblichen Recyclingbetriebe fürBlei-Säure-Batterien des Unternehmens und die Qualität, Effizienz undProfitabilität der vom Unternehmen vorgeschlagenen Recyclinganlagenfür Blei-Säure-Batterien. Diese zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten undsonstigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: (1) die Tatsache, dass dasUnternehmen noch keine erlöswirksamen geschäftlichen Operationenaufgenommen hat bzw. seine anfängliche gewerbliche Recyclinganlagenoch nicht etabliert hat, und insoweit unterliegt das Unternehmenallen Risiken, die mit einem Start-up-Unternehmen vorEinnahmengenerierung einhergehen; (2) Risiken im Zusammenhang damit,nicht alle geplanten Vorteile aus der Partnerschaft mit JohnsonControls verwirklichen zu können; (3) Risiken in Bezug auf dieFähigkeit des Unternehmens, zeitgerecht und ausreichend Kapital zubeschaffen, um die eigenen Recyclinganlagen aufzubauen und zubetreiben; (4) Änderungen von US-amerikanischen staatlichen,bundesstaatlichen sowie ausländischen Gesetzen, die das Recycling vonBlei-Säure-Batterien rechtlich regeln; (5) die Fähigkeit desUnternehmens, seine proprietären Technologien, Betriebsgeheimnisseund sein technisches Know-how zu schützen und (6) die sonstigenRisiken.