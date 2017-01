Jinkosolar steht vor einer langfristigen Trend-Entscheidung!

Lieber Leser,

wenn sich Vorstände eines Unternehmens zur eigenen Geschäftslage äußern, dann ist eines vorhersehbar: Sie werden ihre Firma nahezu immer in einem positiven Licht darstellen oder zumindest eine unbequeme Wahrheit so wohlwollend wie möglich zu präsentieren.

Der Jinkosolar-Chef Li-Xiande verhält sich da nicht anders: In einem Brief an seine Mitarbeiter wies er vor knapp 2 Wochen darauf hin, dass Solarenergie mittlerweile keine Absicherungsenergie, sondern eine Alternative zur Primärenergie sei.

In 2016 habe das Unternehmen mehr geliefert, als man eingangs versprochen habe. Seine Aussagen gipfelten in dem Satz, „Solar sei die nächste Energie-Ressource der Menschheit!“

Ich halte es als Analyst lieber mit der Wahrheit, die mir der Chart präsentiert. Und hier werde ich möglicherweise in Kürze meine bislang pessimistische Einschätzung zur Jinkosolar-Aktie aufgeben müssen:

Mit dem Kurssprung am Dienstag brach die US-Notierung aus einer sechswöchigen Seitwärts-Bewegung nach oben aus. Doch die wirkliche Prüfung steht dem Titel jetzt noch bevor: Der seit Dezember 2015 bestehende Abwärtstrend muss überwunden werden, um ein eindeutiges und vor allem langfristiges Kaufsignal zu generieren. Oder anders formuliert:

Der Jinkosolar-Kurs muss jetzt den Beweis antreten, ob die durch den Mitarbeiterbrief erzeugte positive Stimmung die Aktie auch über den 13-monatigen Abwärtstrend hinaus trägt. Bis dahin kann es gewiss nicht schaden, der Kursentwicklung und den Aktivitäten der Großinvestoren mit Hilfe des On-Balance-Volumens besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse