"Jenke Über Leben" am 02.11.2018, 22.55 Uhr: Jenke von Wilmsdorff und TV-Koch Tim Mälzer allein in der Wildnis

Köln (ots) - Köln, 29.10.18: Jenke von Wilmsdorff und TV-Koch TimMälzer allein in der Wildnis. Was passiert innerhalb von zwei Tagenunter extremen Bedingungen an einem magischen Ort am Ende der Welt,den nur Einheimische kennen? Die beschwerliche Reise bringt beide anihre körperlichen und psychischen Grenzen - und ermöglicht zugleichtiefe Gespräche über das Leben des prominenten Begleiters. Es isteine Reise an einen besonderen Ort und eine Reise in das Herz desGefährten.Jenke von Wilmsdorff ("Das Jenke Experiment") ist bekannt fürseine Reportagen und Selbst-Versuche. Sein neuestes Format verfolgtein ganz besonderes Ziel: Die magischsten Plätze der Welt zu finden.Solche; die nur die Einheimischen kennen - fernab von Touristen. Dochdiesmal geht er nicht mehr alleine, sondern mit einem Begleiter!Jenke möchte mehr über das Leben von interessanten Menschen erfahren.Der bekannte und beliebte TV-Koch Tim Mälzer ("Kitchen Impossible")wird mit ihm gemeinsam über sein Leben reden und zwei Tage und eineNacht durch die Wildnis gehen - ohne Zivilisation und ohne Dach überdem Kopf. Denn nirgend wo lernt man sich besser kennen, als an einemeinsamen und menschenleeren Ort.Das 77 Quadratkilometer große Gebiet Mkambati im Osten Südafrikaszählt zu den entlegensten Regionen des Kontinents. Obwohl derFlughafen der Großstadt Durban nur 200 Kilometer entfernt ist, dauertdie Anreise von dort mit einem Geländewagen über fünf Stunden.Nirgendwo sonst in Afrika wechseln sich verschiedeneLandschaftseindrücke auf engstem Raum so sehr ab wie hier:Graslandschaften, dichte Wälder, Sümpfe, schroffe Felsen, Höhlen undbeeindruckende Wasserfälle. Jenke von Wilmsdorff und Tim Mälzerwerden hier mit einem Helikopter auf dem Gipfel eines Wasserfallslanden und dem Lauf des Flusses folgen. Für Tim ist derHelikopterflug schon die erste Grenzerfahrung. Es sollen noch einigefolgen. Ihr Ziel ist die Mündung des Flusses ins Meer, denn die istabermals ein Wasserfall - einer von ganz wenigen auf der Welt, diedirekt ins Meer münden! Dort werden Jenke und Tim von ihrem lokalenKontaktmann mit einem Schnellboot abgeholt. Er übergibt ihnen eineKarte mit Wegpunkten. An diesen hat er entsprechende Vorbereitungenfür seine Gäste getroffen. Er warnt sie vor allen Gefahren, die ihnenauf dem Weg begegnen werden. Sie müssen sich an einem Wasserfallabseilen, im Busch können gefährliche Tiere sein und besonders amFluss heißt es Vorsicht: Hier könnten Krokodile lauern. Und generellwimmelt es hier vor Schlangen und Skorpionen! Bei Mälzer sinkt dieLaune, es ist brüllend heiß und jetzt wird sein schlimmster Albtraumwahr! Wie ist Mälzer drauf? Wird er das durchstehen Wie wird er diebeiden Tage erleben? Wie geht er mit seinen Ängsten um? Würde ernochmal mit Jenke ein extremes Experiment machen? Was hält er vonJenke? Hat ihn die Reise zum Nachdenken gebracht? Was nimmt er mit?Wie war es körperlich für ihn?RTL zeigt die Real-Life-Doku "Jenke über Leben" am Freitag, 2.November, um 22.55 Uhr.