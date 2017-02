Inlandstourismus 2016: Neuer Rekord mit 447,3 Millionen Gästeübernachtungen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 gab es in denBeherbergungsbetrieben in Deutschland 447,3 Millionen Übernachtungenvon in- und ausländischen Gästen. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies einPlus von 3 % gegenüber dem Jahr 2015. Damit stiegen dieÜbernachtungszahlen zum siebten Mal in Folge und erreichten einenneuen Rekordwert. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus demAusland erhöhte sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 80,8Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inlandstieg um 3 % auf 366,5 Millionen.Im Dezember 2016 betrug die Gesamtzahl der Gästeübernachtungen27,2 Millionen. Sie lag damit um 2 % über dem entsprechendenVorjahresmonat. Davon entfielen 5,6 Millionen Übernachtungen aufGäste aus dem Ausland (+ 1 %) und 21,6 Millionen auf inländischeGäste (+ 2 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Christine Graffy,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 51,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell