ITM Power-Aktie: Besser aufgestellt als NEL?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Sowohl die NEL- als auch die ITM Power-Aktie wurden jüngst in einer Studie der Großbank Barclay in den Himmel gelobt. Der Wasserstoff-Markt sei gewaltig und beide Unternehmen hätten aufgrund ihrer guten First Mover-Position und damit verbundenen herausragenden Kapitalisierung die Chance unter die großen Marktakteure des neuen Milliardenmarkts zu kommen.

Im Vergleich zu anderen Wasserstoff-Akteuren kann ITM Power bereits so einiges ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung