IRW-News: X-TERRA RESOURCES INC: X-Terra Resources meldet Akquisition eines Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebietes in James Bay (Quebec)

Rouyn-Noranda (Québec), 9. Februar 2017 - X-Terra Resources Inc. (TSX-V: XTT, FRANKFURT: XTR) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich der Akquisition des Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiets Cobalt Lake, 204 Kilometer nordöstlich der Stadt Chibougamau im Territorium Eeyou Istchee / James Bay in der Provinz Québec gelegen, unterzeichnet hat.





Das Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Lake besteht aus 40 aneinandergrenzenden Abbauschürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 2.142 Hektar (21,42 Quadratkilometer). Eine Seesediment-Untersuchung, die im Rahmen anfänglicher Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet durchgeführt wurde, lieferte Werte von 0,42 Prozent Kupfer und 0,13 Prozent Kobalt. Die Seesediment-Untersuchung weist auf eine mögliche Quelle für eine Kupfer-Kobalt-Anomalie hin und würde einer äußerst magnetischen Anomalie im Konzessionsgebiet oberhalb des regionalen Glazialgeschiebes entsprechen.

Dieser Erwerb ist für X-Terra Resources Teil seines laufenden Projektes, ein Portfolio an Konzessionsgebieten zusammenzustellen, um den Aktionärswert zu steigern, sagte Michael Ferreira, President und Chief Executive Officer von X-Terra Resources.

Um das Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Lake zu erwerben, hat X-Terra einen Aktienkaufvertrag hinsichtlich aller emittierten und ausstehenden Aktien eines Privatunternehmens unterzeichnet, dessen einziges Aktivum das Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Lake ist. X-Terra wird die Aktien von einem Verkäufer für eine Barzahlung in Höhe von 10.000 CAD und die Emission von 1.100.000 X-Terra Resources-Aktien erwerben. Der Aktienkaufvertrag unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, einschließlich einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

In Zusammenhang mit dem Erwerb wird X-Terra Resources in Abhängigkeit einer behördlichen Genehmigung, einschließlich jener der TSX Venture Exchange, 100.000 Stammaktien an Herrn Yves Labrie emittieren, der als Vermittler des Erwerbs fungierte.

Qualified Person Herr Jeannot Théberge, P.Geo., ein Berater von X-Terra Resources, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects für das Kupfer-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Lake, die für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich ist und die hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt hat.

Über X-Terra Resources Inc. X-Terra Resources ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Edelmetallen und Energiekonzessionsgebieten in Kanada fokussiert ist. Das Unternehmen verfügt derzeit über 15.236.123 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Nähere Informationen erhalten Sie über: X-Terra Resources Inc. Michael Ferreira, President und Chief Executive Officer 139 Québec Avenue, Suite 202 Rouyn-Noranda, Québec, J9X 6M8 Telefon: 819-762-4101 | Fax: 819-762-0097 E-Mail: info@xterraresources.com Website: www.xterraresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen könnten unter anderem Aussagen hinsichtlich zukünftiger Pläne, Kosten, Ziele oder Leistungen von X-Terra Resources oder Annahmen, die diesen zugrunde liegen, enthalten. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie könnte, würde, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen und ähnliche Ausdrücke sowie deren verneinte Form verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck zu bringen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse angesehen werden und sind nicht zwangsläufig genaue Angaben zu den Zeitpunkten, zu denen solche zukünftigen Leistungen erreicht werden bzw. ob diese überhaupt erreicht werden. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass Ereignisse, die in zukunftsgerichteten Informationen angekündigt wurden, tatsächlich eintreffen werden, einschließlich der Erschließung des Konzessionsgebiets Veronneau; und selbst wenn sie eintreffen, ist nicht sicher, welche Auswirkungen sie auf X-Terra Resources haben werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf Meinungen des Managements nach bestem Wissen und Gewissen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von X-Terra Resources liegen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene, die unter Financial Instruments und Risk and Uncertainties im Jahresbericht von X-Terra Resources für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben werden, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. X-Terra Resources beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um spätere Informationen, Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

