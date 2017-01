IRW-News: Versus Systems Inc. : Preisplattform von Versus Systems Inc. wird in Devils Third Online von Valhalla Games Studios International Ltd. integriert

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



: Preisplattform von Versus Systems Inc. wird in Devils Third Online von Valhalla Games Studios International Ltd. integriert

Preisplattform von Versus Systems Inc. wird in Devils Third Online von Valhalla Games Studios International Ltd. integriert

Spieler von Devils Third Online erhalten echte Preise von Han Cholo, Tier 1 und anderen

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 19. Januar 2017. Versus Systems Inc. (CSE: VS; CSE: VS.CN; OTCQB: VRSSF; FRANKFURT: BMVA) meldete heute, dass die eigene Preisplattform des Unternehmens in Devils Third Online (DTO) von Valhalla Games Studios International Ltd. integriert werden wird, das als Free-to-play- (F2P)-Produkt für den PC entwickelt wird.

Die Preisplattform von Versus ermöglicht es Entwicklern und Herausgebern von Videospielen sowie Werbetreibenden und Marken, Spielern und Zuschauern In-game-Preise anzubieten. Versus profitiert von einer eSports-Landschaft, von der Deloitte Consulting bis 2018 eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 94 Prozent erwartet, sowie von einem In-game-Werbemarkt, der alleine in den USA einen Jahresumsatz von über 7,5 Milliarden Dollar erreichen könnte. Versus bietet Spielern in Abhängigkeit ihrer Erfolge und ihres Verhaltens während des Spiels Preise an, einschließlich Spielezubehör, Kleidung, Bargeld, Konzertkarten, herunterladbare Inhalte (Downloadable content, DLC) und vieles, vieles mehr. DLC stellt angesichts eines Jahresumsatzes von über 30 Milliarden Dollar eine weitere Möglichkeit für ein beträchtliches Wachstum von Videospielen dar.

Wir freuen uns, dass Devils Third Online unseren Spielern dank unserer Zusammenarbeit mit Versus eine vollkommen neue Art von Spaß bieten kann, sagte Tomonobu Itagaki, Chief Technology Officer von Valhalla Games Studios International Ltd. Die Spieler von DTO können sich darauf freuen, für ihre Fähigkeiten Preise zu erhalten, einschließlich Accessoires und Kleidung von Han Cholo, Spielezubehör und Sammlungsstücke von Tier 1, Bargeld und vieles, vieles mehr.

Wie man bereits bei ihren Arbeiten für Dead or Alive und Ninja Gaiden sehen konnte, sind die Gründer von Valhalla, Itagaki-san und Kanematsu-san, echte Pioniere im Bereich von Online-Multiplayer- und Turnierspielen. Ihre Arbeit legte das Fundament, auf dem die heutige eSports-Welt errichtet wurde, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems Inc. Gemeinsam werden Valhalla und Versus diese aufregenden Preise den Spielern zu Hause bieten, wodurch das DTO-Publikum und die DTO-Nutzererfahrung auf neue Wettbewerbe und eine grenzenlose Vielzahl an herunterladbaren Inhalten und Preisen erweitert werden.

Pierce sagte außerdem: Die Preisplattform von Versus ist eine Lösung für Herausgeber und Entwickler von Videospielen sowie für große Marken, die bestrebt sind, langlebige Beziehungen zu einem umsatzstarken, 100 Milliarden Dollar schweren Publikum aufzubauen. Wir planen, Versus im Jahr 2017 und darüber hinaus in mehrere Videospiele unterschiedlicher Genres und Plattformen zu integrieren.

Über Devils Third Online: Valhalla Games Studio wird über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft VN eine MMO-Version von Devils Third für den PC veröffentlichen (Devils Third Online) und dabei ein In-game-Umsatzmodell anwenden. DTO ist ein umfassendes Spiel in einer beständigen Welt, das Tausende von Spielern unterstützt, die in Echtzeit miteinander interagieren.

Valhalla Games Studios International Ltd. und seine Tochtergesellschaften, die vor allem in Japan und Korea beheimatet sind, bilden ein aufstrebendes globales Unterhaltungs-Software- und Inhalte-Unternehmen, das sich in erster Linie mit der Erstellung, Entwicklung, gemeinsamen Entwicklung und dem Betrieb von qualitativ hochwertigen interaktiven Unterhaltungs-Softwares in Form von Videospielen, mobilen Anwendungen und Spielhalleninhalten beschäftigt.

Versus Systems Inc. bietet das unternehmenseigene Conditional Prize Matching- (CPM)-System, das die Eigenschaften eines Spielers identifiziert, wie etwa das Alter, den Wohnsitz oder das Verhalten und Erfolge in einem Spiel. Das CPM-System von Versus passt diese Eigenschaften anschließend an Preise in der echten Welt an, die diese Spieler haben möchten. Um mehr über Versus zu erfahren, konsultieren Sie bitte die Website unter www.versussystems.com oder sehen Sie sich das neueste Video auf YouTube an.

Pressebroschüre von Versus und Valhalla: https://spaces.hightail.com/receive/gVuXl/bGl6QHBpZXJpcHIuY29t

Hinweis für den Leser

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen Aussagen zu behördlichen Genehmigungen, Technologieentwicklungen, zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Technologien und sonstigen Aspekten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Solche Informationen sind generell an zukunftsgerichteten Ausdrücken wie können, erwarten, schätzen, rechnen mit, beabsichtigen, glauben und fortsetzen sowie ähnlichen Begriffen bzw. ihren Verneinungen zu erkennen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren außerdem auf bestimmten grundlegenden Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung, wie zum Beispiel die Entwicklung und Leistungsfähigkeit der unternehmenseigenen Technologie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber der Technologie des Unternehmens, technische Mängel, Wettbewerb, das Unvermögen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Pflichten nachzukommen und andere Risiken, die regelmäßig in den bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch nicht verpflichtet, zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten zu den oben beschriebenen Angelegenheiten Stellung zu beziehen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

KONTAKTDATEN

Versus Systems Inc. Liz Pieri liz@pieripr.com 626-818-7580

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38651 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38651&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92535P1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.