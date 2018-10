IRW-News: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff beginnt mit den Bohrungen im Konzessionsgebiet Laguna Gold

IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff beginnt mit den Bohrungen im Konzessionsgebiet Laguna Gold

Toronto, ON - 29. Oktober 2018 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Bohrprogramm der Phase I in seinem hochgradigen Konzessionsgebiet Laguna Gold starten wird, das sich in Snow Lake, Manitoba, befindet.



Im Konzessionsgebiet Laguna Gold liegt die vormals produzierende Mine Rex-Laguna; dies war die erste und höchstgradige Goldmine in Manitoba. Das 2.500 Meter umfassende Bohrprogramm ist das erste Bohrprogramm in dem Konzessionsgebiet seit über 70 Jahren.

Ken Lapierre, der President und CEO von Rockcliff, erklärte dazu wie folgt: Wir sind gespannt auf die Prüfung des Goldpotenzials im Konzessionsgebiet Laguna Gold und freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Kinross in diesem Konzessionsgebiet. Das Konzessionsgebiet, in dem vor allem in den 1930er-Jahren mehr als 100.000 Tonnen Gold mit einem Gehalt von 18,7 g/t gefördert wurden, besitzt ganz offensichtlich ein hohes Goldpotenzial. Schwerpunkt des Bohrprogramms ist das südliche Gebiet der früheren hochgradigen Goldmine, in dem in diesem Herbst weitere Quarzgänge entdeckt wurden, und in diesen wurden sichtbares Gold und Sulfide festgestellt. Darüber hinaus entsprechen diese Erzgänge den mit induzierter Polarisation (IP) festgestellten geophysikalischen Anomalien, die bis in eine Tiefe von bis zu 250 Metern nachverfolgt wurden.

In Abbildung 1 auf der folgenden Seite sind die fünf bezirksgroßen Goldkonzessionsgebiete von Rockcliff in Snow Lake eingezeichnet, unter anderem das Konzessionsgebiet Laguna Gold.

Konzessionsgebiet Laguna Gold

Die Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet Laguna Gold wird von Überschiebungen kontrolliert, die vermutlich auf die bedeutende regionale Verwerfung Crowduck Bay zurückzuführen sind, welche die gesamte Länge des Konzessionsgebiets Laguna Gold kreuzt. Die goldreichen Quarzgangsysteme und stockförmigen Zonen entlang der Nordwest-Flanke der Herb-Lake-Senke treten typischerweise dort zutage, wo sich die Verwerfungen mit Quarz-Feldspat- bzw. Biotit-Porphyr-Stöcken kreuzen, die in das Sediment- und Vulkangestein der Missi Group eindringen. Quarz-, Eisen-Karbonat-Albit-Serizit-Alterationen überlagern im Allgemeinen höchste regionale Mineralvergesellschaftungen innerhalb der Randbereiche goldhaltiger Erzgänge. Die Mineralisierung in den Quarzgängen und im umgebenden Nebengestein der Quarzstöcke besteht aus Pyrit, Arsenopyrit, Chalkopyrit, Sphalerit, Galenit, Pyrrhotin und gediegenem Gold.

Mit dem ersten Explorationsprogramm 2016-17 von Rockcliff zur Vorerkundung wurden an der Oberfläche sieben historische hochgradige goldreiche Quarzzonen mit mehreren Bereichen mit sichtbarem Gold identifiziert, und die an der Oberfläche entnommenen Schürfproben ergaben Werte von Spuren bis zu über 600 g/t Gold. Bei den geophysikalischen Folgeprogrammen, die luftgestützte magnetische Messungen und IP-Oberflächenuntersuchungen über die 6,0 Kilometer umfassende Streichlänge der Mine Laguna Gold umfassen, wurden signifikante potenzielle Erweiterungen der bekannten oberflächennahen goldreichen Quarzzonen in Streichrichtung unterhalb einer dünnen Deckschicht identifiziert. Die IP-Anomalien, die an der Oberfläche mit den Quarzzonen vergesellschaftet sind, erstrecken sich bis in eine Tiefe von 250 Metern, also der maximalen Penetrationstiefe der IP-Untersuchung. Mit dem Explorationsprogramm vom Herbst wurden zahlreiche zusätzliche quarzreiche, goldhaltige Zonen entdeckt, einige mit sichtbarem Gold; diese werden nun mit dem Bohrprogramm der Phase I erkundet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45019/October 29 2018 Laguna Drilling Begins_DEPrcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Die fünf bezirksgroßen Goldkonzessionsgebiete von Rockcliff im Gebiet Snow Lake,

einschließlich des Konzessionsgebiets Laguna Gold.

Definitive Optionsvereinbarung (DOA) für Laguna und Lucky Jack Gold Properties

Die Hauptbedingungen des DOA vom 19. Juli 2018 geben Kinross das Recht, eine 70%ige Beteiligung an beiden Objekten zu erwerben, indem es mindestens 5,5 Mio. CA$ für Explorationsausgaben über einen Zeitraum von sechs Jahren ausgibt. Kinross hat sich im ersten und zweiten Jahr verpflichtet, Mindestausgaben in Höhe von 1.250.000 Dollar zu tätigen. Rockcliff wird als Operator fungieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Rockcliff ist ein kapitalkräftiges kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Basismetalle, Gold und Lizenzzahlungen im Gebiet Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Rockcliffs umfangreiches Konzessionsportfolio ist insgesamt 169.000 Hektar groß und umfasst 8 der höchstgradigen, unerschlossenen Basismetalllagerstätte sowie Manitobas erste und höchstgradige historische Goldmine. Rockcliffs Ziel ist, als ein kanadischer Entdecker von Minen bekannt zu sein, der mit seinen Projekten letztlich Cashflow aus Lizenzzahlungen generiert.

Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.rockcliffmetals.com für weitere Informationen über Rockcliffs umfangreiches Portfolio an Basismetallen- und Goldprojekten im Grünsteingürtel des Flin Flon-Snow Lake.

Weitere Informationen zu Rockcliff Metals Corporation finden Sie unter http://rockcliffmetals.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation

Ken Lapierre, P. Geo

President & CEO

Mobil: (647) 678-3879

Büro: (416) 644-1752

ken@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45019

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45019&tr=1

