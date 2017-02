IRW-News: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream wird Automobilgeschäft für Victory Honda of Jackson ankurbeln

IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.



: RewardStream wird Automobilgeschäft für Victory Honda of Jackson ankurbeln

Die Victory Automotive Group nutzt für ihre Kunden die Empfehlungsmarketinglösung von RewardStream

Vancouver BC - 9. Februar 2017 - RewardStream Solutions Inc., (RewardStream oder das Unternehmen) (TSX-V: REW und Frankfurt: JL4L, WKN: A2APX1), ein Weltmarktführer für Empfehlungsmarketinglösungen, freut sich, die Einführung des Refer a Friend-Programms bei Victory Honda of Jackson anzukündigen. Die Victory Automotive Group betreibt über 40 Handelsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Victory Honda gibt es mittlerweile seit 20 Jahren.

Wir sind begeistert, dem Geschäftszweig der Victory Honda Group in Jackson unser Empfehlungsprogramm anbieten zu können und damit das boomende Automobilgeschäft in den Vereinigten Staaten weiter anzukurbeln, freut sich Rob Goehring, Chief Executive Officer von RewardStream. Komplexe Kaufentscheidungen, wie der Kauf eines neuen Autos, werden durch Empfehlungen von vertrauenswürdigen Personen und den Nachweis der Zufriedenheit bestehender Kunden einfacher. Zufriedene Kunden von Victory Honda of Jackson können unsere Plattform nutzen, um dieses Vertrauen durch das Werben von Freunden und Familienmitgliedern mit anderen teilen.

Kunden von Victory Honda of Jackson haben nun die Möglichkeit, mit Hilfe des Refer A Friend-Programms den Händler ihres Vertrauens an Freunde, Familienmitglieder und Gleichgesinnte über E-Mail, soziale Netzwerke oder Mundpropaganda weiterzuempfehlen. Die loyalen Kunden erhalten Bargeldprämien, den geworbenen Freunden wird eine 100 $-Gutschrift auf den Kauf eines Neuwagens oder Gebrauchtwagens überreicht. Die RewardStream-Plattform verwaltet sämtliche Kunden-Interaktionen, Datenanalysen, Betrugsermittlungs- und Reward-Management-Programme und bietet dem Team von Victory Honda damit ein einfaches, automatisiertes Verfahren.

Unsere Händler sind stolz darauf, dass wir den Kontakt zu unseren Kunden pflegen und uns der Aufbau langjähriger Kundenbeziehungen ein Anliegen ist, meint Scott Crompton, der Marketingleiter der Victory Automotive Group. Wir haben in Jackson viele treue Fans und mit dem Programm von RewardStream bieten wir unseren glücklichen Kunden die Möglichkeit, ihre Loyalität mit anderen zu teilen und ihre Freunde und Familienmitglieder für Victory Honda of Jackson zu werben.

RewardStreams einfach zu bedienende und skalierbare Empfehlungsplattform bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Empfehlungs- und Verkaufsströme nachzuverfolgen und ihre Fans für das Werben von Freunden zu belohnen. Die Refer A Friend-Plattform unterstützt E-Mail, Facebook, Twitter, Gmail, Textnachrichten, WhatsApp, Face to Face und viele andere soziale Kanäle und bietet damit die größte Palette an Möglichkeiten, um Freunde zu werben.

Die Kunden von Victory Honda of Jackson können sich auf https://victoryhondajackson.rstrm.com/ näher über das Refer a Friend-Programm informieren.

Über Victory Automotive Group Die in Familienbesitz befindliche und 1997 gegründete Victory Automotive Group hat über 40 Handelsbetriebe in den Vereinigten Staaten und die Absicht, sich als führendes Autohandelsunternehmen des Landes zu etablieren. Wir bieten allen Mitarbeitern, Kunden, Communities und jedem einzelnen Hersteller, den wir vertreten, optimale Möglichkeiten. Wir sind stets darum bemüht, unsere Händlerbeziehungen und unser Leistungsangebot zu verbessern, um den Bedürfnissen unserer Kunden jederzeit bestmöglich nachzukommen und ihnen immer eine unterhaltsame, informative und professionelle Nutzererfahrung zu bieten. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.victoryautomotivegroup.com

Über RewardStream Solutions Inc. RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewardstream.com.

