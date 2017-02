IRW-News: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal Technology, Inc. bietet Mikrobrauereien und Spirituosengeschäften Technologielösung für die Online-Bestellung und Zustellung von Alkohol

IRW-PRESS: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal Technology, Inc. bietet Mikrobrauereien und Spirituosengeschäften Technologielösung für die Online-Bestellung und Zustellung von Alkohol

ParcelPal Technology, Inc. bietet Mikrobrauereien und Spirituosengeschäften Technologielösung für die Online-Bestellung und Zustellung von Alkohol

Vancouver, British Columbia, Kanada - 8. Februar 2017 - ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen) (PKG:CSE) (FWB:PT0) (OTC:PTNYF) freut sich im Zuge seiner aktuellen Markteinführung bekannt zu geben, dass die Beta-Phase seiner technologischen Gesamtlösung für private Spirituosengeschäfte und Mikrobrauereien abgeschlossen wurde und in den kommenden Wochen in Vancouver auf den Markt kommen wird.





ParcelPal bietet dieser Milliarden-Dollar-Industrie die erste integrierte On-Demand-Liefermöglichkeit in Kanada. Dank ParcelPal können privat geführte Spirituosengeschäfte und Brauereien nun einen Direct-to-Home-Marktplatz in ihr Angebot aufnehmen, der an ihre spezifischen Bedürfnisse und Markendesign angepasst werden kann. Damit verfügen diese Geschäfte über einen neuen Vertriebskanal, wodurch sie ihre Zielgruppe erweitern können. Die Kunden erhalten dadurch eine größere Auswahl und können sich die gewünschten Waren mit einem Mausklick innerhalb einer Stunde direkt an ihre Haustüre liefern lassen.

Die Kunden müssen einen Altersnachweis erbringen, bevor sie eine Bestellung aufgeben, und vor Entgegennahme der Warenlieferung einen gültigen Ausweis vorlegen. Die Fahrer werden davon ein Foto machen, die dann auf sicheren Servern von ParcelPal hinterlegt werden.

President Kelly Abbott erklärt: Mit der steigenden Zahl der Brauereien in Kanada wird es immer schwieriger, einen Platz auf den Regalflächen oder in den Portfolios der Vertriebshändler zu ergattern. Die Technologielösung von ParcelPal bietet privaten Spirituosengeschäften und Brauereien einen alternativen Vertriebskanal für ihre Produkte. Private Spirituosenläden in Kanada können häufig nur schwerlich mit den staatlichen Spirituosengeschäften mithalten, die einen hohen Marktanteil halten und höhere Kaufkraft haben. Die Lösung von ParcelPal stellt eine alternative Einnahmequelle und einen neuen Vertriebskanal für diese Einzelhändler dar.

ParcelPal kann sich in Vancouver bereits an entsprechenden Marktzuwächsen erfreuen. Diese aufregende neue On-Demand-Liefermöglichkeit in der Spirituosenbranche, einem weiteren vertikalen Schlüsselmarkt, wird den Markteinstieg in anderen nordamerikanischen Großstädten ermöglichen. ParcelPal hat im Hinblick auf die bevorstehende Expansion bereits in verschiedenen kanadischen Städten entsprechende Marketingmaßnahmen eingeleitet.

Über ParcelPal Technology Inc.

ParcelPal ist ein technologieorientiertes Logistikunternehmen, das Verbraucher mit den von ihnen geliebten Waren verbindet. Die Kunden können bei Partnerfirmen einkaufen und sich Artikel innerhalb einer Stunde über die ParcelPal-App liefern lassen. Das Unternehmen bietet On-Demand-Lieferungen von Waren führender Einzelhändler, Restaurants, Ausgabestellen von medizinischem Marihuana und Spirituosengeschäfte in Vancouver und demnächst auch in Großstädten in ganz Kanada.

ParcelPal: www.parcelpal.com

Diese von der Geschäftsleitung erstellte Pressemeldung wurde weder von der Canadian Securities Exchange (CSE) noch von einer anderen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft. Es wird von diesen daher auch keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung übernommen.

CSE-Symbol: PKG Frankfurt-Symbol: PT0 Ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 28.188.558 OTC-Symbol: PTNYF Ansprechpartner: Kelly Abbott, President, ParcelPal Technology, Inc. - 604-401-8700

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38850 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38850&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69938L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.