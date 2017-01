IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold: Bohrprogramm für neue Ziele bei Goldoption Keyhole in Ghana geplant

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold: Bohrprogramm für neue Ziele bei Goldoption Keyhole in Ghana geplant

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND AUCH NICHT FÜR US-AMERIKANISCHE PRESSEAGENTUREN

Vancouver (British Columbia), 18. Januar 2017. Asante Gold Corporation (CSE: ASE; FRANKFURT: 1A9; OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es die Daten der ersten von mehreren geophysikalischen Bodenuntersuchungen der induzierten Polarisation (Induced Polarization, IP) bzw. der Widerstandsfähigkeit, die in seinem Goldoptionskonzessionsgebiet Keyhole in Ghana durchgeführt werden, zusammengestellt hat.

Es wurden sieben unterschiedliche linear verlaufende IP-Zonen beschrieben, die als Gebiete mit erhöhter Sulfidmineralisierung interpretiert werden. Sulfidkonzentrationen (relativ hohe IP-Werte) in diesem strukturell günstigen Keyhole-Gebiet werden als erstklassige Bohrziele erachtet. Die IP-Karte ist hier verfügbar: http://www.asantegold.com/assets/img/memipnr18jan17.jpg und die Karte der Widerstandsfähigkeit hier: http://www.asantegold.com/assets/img/memres-_nr18jan17.jpg.

Die IP-Methode wurde angesichts des starken Zusammenhangs von Gold mit einer Sulfidmineralisierung im Goldgürtel Asankrangwa - wie etwa bei der Goldmine Asanko (Obotan), die entlang des Gürtels 40 Kilometer weiter nordöstlich liegt - als bevorzugte Technik zur Beschreibung von Bohrzielen mit beträchtlichem Potenzial ausgewählt. Aufgrund der Topografie, der umfassenden und lokal dicken alluvialen Deckschicht sowie der starken Verwitterung und Laterisierung ist eine Erfassung der Mineralisierung mittels der direkten Erkundungs-, Grabungs- und geochemischen Bodenmethoden, die von früheren Erkundern in diesem Gebiet angewendet wurden, nicht möglich.

Im Rahmen eines 1.200 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms, das Anfang 2017 beginnen soll, werden die Bohrkragen zur Erprobung der beschriebenen Ziele hinsichtlich einer Goldmineralisierung ausgewählt.

Eines der geplanten Bohrziele mit hoher IP stimmt mit dem umfassenden winkeligen Quarzerzgang überein, der im stark von Galamseys gestörten Gebiet des historischen Vorkommens MEM beobachtet wurde, wo bereits zuvor bedeutsame Goldwerte gemeldet wurden: http://www.asantegold.com/assets/img/img_20161210_001315.jpg.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Pressemitteilung vom 18. September 2016 unter http://www.asantegold.com/news/asante-acquires-strategically-located-keyhole-gold-project-ghana sowie unsere Website unter http://www.asantegold.com/projects/keyhole-option.

Für das Board: Douglas R. MacQuarrie President und CEO

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens, einer qualifizierten Person (Qualified Person, die QP) gemäß NI 43-101, beaufsichtigt, geprüft und genehmigt. Fred Akosah, MSc. Geophysics, ein registrierter Geophysiker der Ghana Institution of Geoscientists (GhIG), hat die IP-Untersuchung durchgeführt und die Daten zusammengestellt. Er wendete dabei ein IP-Zeitbereichssystem mit 2,5 kW, eine Pol-Dipol-Konfiguration von n = 1 bis 6, einen Dipolabstand von 50 Metern und einen Stationsabstand von 25 Metern an.

Über Asante Gold Corporation Asante und BXC Company (Ghana) Limited haben ein Joint Venture im Wert von 19,5 Millionen Kanadischen Dollar gebildet, was einem endgültigen Abschluss unterliegt. Im Rahmen dieses Joint Ventures sollen unsere Kubi-Goldabbaukonzessionen als potenzieller kurzfristiger Untertagebetrieb erschlossen werden. Asante erkundet außerdem die Optionen Keyhole und Betenase sowie Fahiakoba und andere Konzessionen, die sich allesamt neben oder entlang des Streichens größerer Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks in Ghana befinden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter: www.asantegold.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Douglas R. MacQuarrie, President und CEO, Tel.: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com Doreen Kent, Shareholder Communications, Tel.: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca Kirsti Mattson, Media Relations, Tel.: +1 778-434-2241; E-Mail: kirsti.mattson@gmail.com Rebecca Greco, Business Development, Tel.: +1 416-822-6483; E-Mail: fighouse@yahoo.com Florian Riedl-Riedenstein, Director, European Investor Relations, E-Mail: frram@aon.net

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu den künftigen Explorations-, Joint Venture-, Erschließungs-, Genehmigungs- und Abbauvorhaben in Kubi und den anderen Konzessionsgebieten, zu welchen das Unternehmen Beteiligungen, Finanzierungen, erforderliche Aktionärsgenehmigungen und Fristsetzungen für den Abschluss von Optionen laufen hat. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Informationen geben die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wieder. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde über nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

