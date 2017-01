IBM: Markterwartungen ÜBERTROFFEN!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

IBM konnte im jüngsten Quartal die Markterwartungen übertreffen, obwohl der IT-Konzern einen leichten Umsatzrückgang auf 19,23 Mrd $ verzeichnete. Unterm Strich schrumpfte der Gewinn um 4,4% auf 2,85 Mrd $. Ausgenommen außergewöhnlicher Sonderbelastungen konnte IBM einen Gewinn von 3,29 $ je Aktie realisieren. Das Geschäft mit Cloud Computing-, Analyse-, Mobility- und Security-Lösungen (Strategic Imperatives) kletterte um 16% auf 8,0 Mrd $. Der Cloud-Umsatz zog dabei um 44% an.

Der Konzern will Cyber-Attacken mit künstlicher Intelligenz begegnen

Der Geschäftsbereich Strategic Imperatives trägt mittlerweile mehr als 40% zum Umsatz bei. Das Geschäft mit Technologie-Services und Cloud Plattformen legte um 2,4% auf 8,7 Mrd $ zu. Das Hardware-Geschäft brach dagegen um 21% ein. Der Bereich Cognitive Solutions rund um Watson kletterte um 4,5% auf 4,2 Mrd $. Zuletzt gab IBM bekannt,

rund 3 Mrd $ in seine künstliche Intelligenz IBM Watson investieren zu wollen.

Der Konzern will Cyber-Attacken künftig mit künstlicher Intelligenz begegnen. Sie könnte in den kommenden 2 bis 3 Jahren eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Cyber-Kriminalität spielen. Der Einsatz von Technologien wie Watson wird sich in dieser Zeitspanne verdreifachen. Das Watson-System von IBM hatte erstmals für größere Schlagzeilen gesorgt, als es 2011 in einer TV-Quizsendung gegen 2 menschliche Gegner antrat und gewann.

