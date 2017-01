Hugo Boss- Trendwende? Nicht so schnell!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss hatte am Montag per Ad Hoc Mitteilung vorläufige Geschäftszahlen veröffentlich und damit wohl für einige Überraschungen gesorgt. Wir haben darüber berichtet und uns im Rahmen dessen den Kennzahlen für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres sowie der technischen Kursentwicklung gewidmet. Der, seitdem in vielen Medien nun verbreiteten Turn-Around Phantasie, können wir allerdings sowohl fundamental als auch markttechnisch, noch nicht zustimmen. Dafür geben die vorläufigen Zahlen im Vergleich zu den ersten neun Monaten des letzten einfach zu wenig her und die markante Bodenformation wurde, entgegen einigen Analysten, unserer Meinung nach noch nicht bestätigt.

Kennzahlen deuten noch einen langen Weg an

Es wird ein Ergebnisrückgang in 2016 geben. Allerdings fällt der gemäß der Mitteilung im Rahmen der Erwartungen aus. Und das ist der Grund für die Euphorie? Wie dem auch sei. Der Gewinn je Aktie hat sich in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 45 % verringert, die ungehebelte Eigenkapitalrendite bewegt sich mit 0,20 % gerade mal so im positiven Bereich. Die Umsatzrendite von 6,61 % ist in diesem normalerweise umsatzstarken Geschäft recht gering.

Technische Bodenbildung noch nicht bestätigt

So einfach, wie es sich die Analysten aktuell vorstellen, wird es also nicht werden. Auch die technische Bodenbildung ist, aus unserer Sicht, noch nicht bestätigt worden. Zum einen sehen wir den ausschlaggebenden Preiswiderstand, der überwunden werden muss, weiter höher, nämlich bei 62,15 Euro je Aktie. Zum anderen, ist es empfehlenswert darauf zu warten, bis dieser Preisweiderstand auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird. Zwei Tage nach Veröffentlichung der Ad Hoc Meldung „Turn-Around“ zu schreien, erscheint uns daher an dieser Stelle etwas zu voreilig.

