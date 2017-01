Hohe Wiederverwertungsquote bei Windkraftanlagen - Faserverbundwerkstoffe kein Problem

Berlin (ots) - "Wir sind überrascht, dass eines der wichtigstenEntsorgungsunternehmen in Deutschland, für sich keine Möglichkeitsieht, alte Windenergieanlagen einer sinnvollen Verwertungzuzuführen. Diese Befürchtung ist mit Blick auf dieEntsorgungsbranche unbegründet und falsch", machte Hermann Albers,Präsident Bundesverband WindEnergie, mit Blick die heute erschieneneAusgabe des Magazins Capital deutlich.Zunächst besteht ein funktionierender Markt für Altanlagen. Wirddoch eine Entsorgung rückgebauter Windenergieanlagen erforderlich, sosind die Stahl-, Kupfer-, Aluminium- und Betonkomponenten völligunspektakulär neuen Einsatzmöglichkeiten zuzuführen. Hinsichtlich derEntsorgung der Rotorblätter von Windenergieanlagen ist festzustellen,dass diese für die Recyclingbranche in Deutschland kein Neuland sind.So bestehen etablierte Entsorgungsmöglichkeiten fürFaserverbundteile, die etwa im Bootsbau, Flugzeugbau und derAutomobilindustrie eine immer weitere Verbreitung finden.Die Rotorblätter bestehen in der Regel aus Glasfaser undPolyester-, Venylester- oder Epoxydharz. Für neue Blätter wird nurnoch Epoxydharz verwendet. Diese Blätter und jene, die mit Kohlefaserverarbeitet sind, sind in einer Epoxymatrix eingebettet.Unterschieden werden also Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) oderKohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK).Seit die TA Abfall festlegt, dass Stoffe mit einem Energiegehaltüber 6000 KJ/kg nicht mehr deponiert werden dürfen ist klar, dass fürFaserverbundteile, die nicht weiter genutzt werden können, sichereEntsorgungsmöglichkeiten genutzt werden müssen. In der Regel wirdeine thermische Verwertung angestrebt. Angesichts des hohenBrennwertes ist der Einsatz in der energieintensivenZementherstellung bewährt.Bei GFK kommen im Handlaminat Glas und Harz im Verhältnis voncirca 1 : 1 vor. Das Glas, welches bei der Verwertung übrig bleibt,kann entweder dem normalen Glasrecycling zugeführt werden oder wirdals Faserarmierung in Klebstoffen oder Zementen eingesetzt(Beispielsweise in Frostschutzfliesenkleber für den Außenbereich).Bei CFK fällt kein Glas an, der enthaltene Kohlenstoff verbrennt. Esgibt Forschungsarbeiten u.a. am Fraunhofer Institut für ChemischeTechnologie (ICT) mit dem Ziel, die Fasern von der Matrix zu lösenund dann gesonderte Entsorgungsmöglichkeiten zu erschließen. Hierkönnte sich perspektivisch ein ertragreicher Recyclingmarktentwickeln."Wir haben den Eindruck, dass sich die Entsorgungswirtschaft dendurch den steigenden Einsatz von Faserverbundwerkstoffen in immermehr Sektoren der Industrie eröffnenden Perspektiven zuwendet und anMöglichkeiten für ein wirtschaftlich erfolgreiches Recyclingarbeitet. Die Sorge künftig vor Bergen alter Rotorblätter zu stehensind mehr als unbegründet", so Hermann Albers, PräsidentBundesverband WindEnergie.Pressekontakt:Wolfram AxthelmPressesprecherTel.: +49 30 212341 251Fax.: +49 30 212341 410w.axthelm@wind-energie.deOriginal-Content von: Bundesverband Windenergie (BWE), übermittelt durch news aktuell