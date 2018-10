Heizstark in den Herbst: Wartung und Pflege für den Ofen

Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsam mit dem Fachmann dieFeuerstätte vorbereitenFrankfurt am Main. - Von der Sichtscheibe bis zum Schornstein -spätestens zu Beginn der neuen Heizsaison empfiehlt sich bei jederhäuslichen Feuerstätte ein Blick ins Innere. Denn bereits geringeVerunreinigungen kosten Energie. Um heizstark in den Herbst zu gehen,sollte der Ofen daher sauber und instand sein, um auch weiterhineinen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Kaminbesitzer könnendabei einen großen Teil der Wartung selbst übernehmen. Worauf es beimregelmäßigen Funktions- und Sicherheitscheck zu achten gilt, hat derHKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. kurzzusammengefasst.Feuerraum prüfen und säubernBevor die Feuerstätte kontrolliert und gereinigt wird, sollte sievollständig erkaltet sein. Sind große Mengen Asche und Ruß in derBrennkammer, diese per Schaufel und Feger beseitigen. Besondersbequem und gründlich lässt sich der Feuerraum mit einem sogenanntenAschesauger reinigen, dessen Filter speziell für den feinen Staubkonzipiert ist. Ist alles sauber, wird die Auskleidung einerSichtprüfung unterzogen. Durch die hohen Temperaturen kann es zuRissen in den Platten bzw. Steinen kommen, die den Ofen aber nichtbeeinträchtigen. Erst wenn Stücke herausgebrochen sind, muss dieBrennraumauskleidung erneuert werden.Schmutz auf der Scheibe ist am besten mit feuchtem Zeitungspapierund Asche zu reinigen. Kleiner Tipp: Vorzugsweise nur Holzascheverwenden, da andere Festbrennstoffe gegebenenfalls Zusätzeenthalten, die das Glas verkratzen. Abschließend noch die Dichtungenauf ihren Sitz prüfen und bei Bedarf durch einen Fachbetrieb wechselnlassen.Vogelnest im Schornstein? Für einen freien Abzug sorgenAuch das Ofenrohr muss von Ablagerungen und Verunreinigungenbefreit werden. Hierfür kann es je nach Bauart und Modell nötig sein,das Rohr zu demontieren. Danach vorsichtig den Schmutz mit einerKaminbürste herausfegen oder ebenfalls absaugen. Gerade wenn dieFeuerstätte eine Weile nicht genutzt wurde, ist der Abzug vor derersten Inbetriebnahme zu überprüfen. Sind die Rauchgaswege frei unddie Drosselklappe intakt, der Rauch zieht aber dennoch nicht ab, mussder Schornsteinfeger den Ofen begutachten. Möglicherweise haben sichüber den Sommer Vögel eingenistet und verstopfen den Schornstein. Mitder Folge, dass Kamin- und Kachelofen immer schlechter ziehen undwärmen. Übrigens neben dem Bezirksschornsteinfeger sind seit kurzemebenfalls zertifizierte Installateure für die regelmäßigeSchornsteinwartung zugelassen. Und auf Wunsch übernehmen die Profisauch die komplette Reinigung der Anlage.Fazit: Wer seine Feuerstätte regelmäßig wartet, erhält nicht nurden Wirkungsgrad und die Energieeffizienz seines Ofens. Er erhöhtauch dessen Lebensdauer und kann sich so noch lange an der wohligenWärme seines "Schätzchens" erfreuen.Viele weitere nützliche Informationen zum richtigen Umgang mitmodernen Holzfeuerungen bietet der HKI auf seiner Internetseitewww.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell