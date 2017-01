Handel fordert Verbesserung des Tierwohls in der Breite / Staatliche Label-Initiative muss auf hohe Akzeptanz von Tierwohlprodukten beim Verbraucher abzielen

Berlin (ots) - Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels(BVLH) steht einem staatlichen Tierwohllabel weiterhin offengegenüber. Von Beginn an haben sich eine Reihe von Handelsunternehmenund der BVLH in den Beratungsprozess zur Entwicklung derLabel-Kriterien intensiv eingebracht. Ziel dieses Engagements ist es,mit einem staatlichen Tierwohllabel sowohl die Nutztierhaltung in derBreite zu verbessern, als auch eine hohe Akzeptanz fürTierwohl-Produkte beim Verbraucher zu erreichen. Daher haben diebeteiligten Handelsunternehmen und der BVLH bereits imBeratungsprozess großen Wert darauf gelegt, ihre Erfahrungen aus derInitiative Tierwohl maßgeblich mit einfließen zu lassen.Die Weiterentwicklung des Tierwohls und deren wirtschaftlicheDarstellbarkeit für alle Beteiligten in der Wertschöpfungskettemüssen im Einklang stehen. Nur so kann dem Wunsch der VerbraucherRechnung getragen werden, Kaufentscheidungen auf Basis einertransparenten Nachvollziehbarkeit zu treffen. Um mehr Tierwohl auchin der Breite umsetzen zu können, müssen die Maßnahmen für denVerbraucher bezahlbar und für alle Beteiligten derWertschöpfungskette tragbar sein.Soll das Ziel erreicht werden, sowohl die Nutztierhaltung in derBreite zu verbessern, als auch hohe Verbraucherakzeptanz zu erlangen,sollten folgende Aspekte bei der Ausarbeitung eines staatlichenTierwohllabels beachtet werden:Die Einstiegsstufe ist so auszugestalten, dass die Produkteaufgrund ihrer Verfügbarkeit und Preisstellung im Markt, hoheVerbraucherakzeptanz erreichen. Auf diese Weise kann das ThemaTierwohl am besten an möglichst viele Konsumenten herangeführt undein Bewusstsein dafür entwickelt werden. Die von den beteiligtenHandelsunternehmen finanziell getragene und nun weiter zuentwickelnde Initiative Tierwohl, bietet perspektivisch guteVoraussetzungen, als Einstiegsstufe für ein staatliches Tierwohllabelzu fungieren.Für eine breite Marktdurchdringung müssen nicht nur möglichstviele Tierhalter am System teilnehmen. Auch die Vermarktung vonFleisch und Fleischerzeugnissen mit Tierwohllabel muss alleVertriebskanäle verbindlich erfassen, auf denen Verbraucher alsFleischkonsumenten erreicht werden. Nur so ist eineWettbewerbsgleichheit und Gerechtigkeit für alle Teilnehmer derWertschöpfungskette erreichbar.Für die Glaubwürdigkeit des Labels muss gewährleistet sein, dassein Tierwohl-Produkt von einem Tier stammt, das die ausgelobtenTierwohl-Maßnahmen auch tatsächlich erfahren hat. Vor diesemHintergrund setzt ein staatliches Tierwohllabel Nämlichkeit voraus.Insbesondere in der Einstiegsstufe des Labels sollte mit Kriterienfür die Mast begonnen und die Aufzucht perspektivisch eingebundenwerden. Sinnvoller Weise startet eine Umsetzung von Beginn angleichzeitig in den Kategorien frisches Schweinefleisch und frischesGeflügelfleisch. Weitere Tierarten sollten zu einem späterenZeitpunkt integriert werden. Dafür wäre ein Umsetzungsplan zuentwickeln.Das System eines staatlichen Tierwohllabels muss auch überfunktionierende Überwachungsmechanismen verfügen. Dazu bedarf es gutausgebauter Kontrollstrukturen. Ein solches System ist in derInitiative Tierwohl, die auf diesem Feld eng mit dem etabliertenQS-System verzahnt ist, vorhanden.Auf Basis der genannten Aspekte fordern der BVLH und die ambisherigen Beratungsprozess bereits beteiligten Unternehmen desLebensmittelhandels eine intensive Beteiligung an der konkretenAusarbeitung des Labels weiterhin ein.Pressekontakt:Christian BöttcherPressesprecherBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)Am Weidendamm 1A10117 BerlinTelefon: 030 / 72 62 50-86Fax: 030 / 72 62 50-85boettcher@bvlh.netwww.bvlh.netOriginal-Content von: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH), übermittelt durch news aktuell