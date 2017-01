Grüne Woche 2017: Fair leben, fair einkaufen, fair produzieren / Nachhaltige Schokolade, Cashews und Moringa-Smoothies

Eschborn/Berlin (ots) - "fair leben, fair einkaufen, fairproduzieren" - unter diesem Motto steht die Sonderschau desBundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche in Berlin.Mit dabei: die Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH und zahlreiche Partner des BMZ. Diegemeinsame Ausstellung in Halle 5.2 erläutert, wie eine Welt ohneHunger durch fairen Einkauf und Innovationen möglich ist.Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller eröffnet dieSonderschau am 20. Januar: "Zusammen mit unseren Entwicklungsexpertenauf der ganzen Welt arbeiten wir dafür, dass Lebensmittel oderKleidung unter fairen sozialen und ökologischen Bedingungenhergestellt werden. Damit erreichen wir Entwicklungssprünge inunseren Partnerländern, sichern die Zukunft der Menschen am Anfangder Produktionskette und leisten wesentliche Beiträge zum Umwelt- undKlimaschutz. Die Fortschritte, die wir hier erreichen, sindbeeindruckend. Von unseren grünen Innovationszentren bis hin zumTextilbündnis erbringen wir den Beweis: mit fair geht mehr und jedervon uns kann dazu seinen Beitrag leisten."Am GIZ-Stand erfahren die Messebesucher mehr über die nachhaltigeHerstellung von Kakao, Cashewnüssen und Moringa. Christoph Beier,stellvertretender Vorstandssprecher der GIZ, erklärt: "Die meistenArmen weltweit leben in ländlichen Gebieten. Hier anzusetzen,verspricht die größte Wirkung: Mit nachhaltigem Anbau und derWeiterverarbeitung im Land verbessern wir nicht nur die Ernährung derauf dem Land Lebenden, sondern fördern auch die wirtschaftlicheEntwicklung."Allein in den Jahren 2010 bis 2015 hat die GIZ dazu beigetragen,Hunger und Mangelernährung von elf Millionen Menschen zu überwinden.An ihrem Stand informiert die GIZ, wie sie Cashewbauern in Afrika imAuftrag der Bundesregierung beim verbesserten Anbau und derVermarktung von Cashewnüssen unterstützt hat und derenEinkommenssituation deutlich verbessern konnte. Bisher kamen dieseMaßnahmen mehr als 400.000 Bauern zugute, die ihr Netto-Einkommen ausCashew um rund 160 US-Dollar steigern und damit teils mehr alsverdoppeln konnten.Außerdem wird die Arbeit rund um Kakao und Moringa vorgestellt.Der Moringabaum ist ein Alleskönner und leistet besonders in BurkinaFaso, Togo und Benin einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherung.Das Pulver aus getrockneten Blättern sorgt als Zusatz immorgendlichen Frühstück oder in sämtlichen Saucen für jede MengeProteine. Davon kann man sich direkt am Stand überzeugen: Nebenfairer Schokolade und Cashewnüssen können auch Moringa-Smoothiesprobiert werden.Die Grüne Woche findet dieses Jahr zum 82. Mal statt. Vom 20. bis29. Januar präsentieren über 1.500 nationale und internationaleAussteller mehr als 100.000 Produkte aus Ernährung, Landwirtschaftund Gartenbau. Rund 300 Fachveranstaltungen informieren außerdem überdie aktuellsten Themen der Agrarpolitik. Partnerland der Grünen Woche2017 ist Ungarn.Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH ist ein weltweit tätiges Bundesunternehmen. Sie unterstützt dieBundesregierung in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltigeEntwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägtdazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektivenentwickeln und ihre Lebensbedingungen verbessern.Pressekontakt:GIZ Pressestellepresse@giz.deTelefon: +49 6196 79 4466Original-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, übermittelt durch news aktuell