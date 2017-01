Größtes Wachstum seit vier Jahren / Anzahl der organisierten Golfspieler erreicht neuen Höchststand (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Der Golfsport in Deutschland wächst weiter. Mit 643.158Golfspielern waren 2016 so viele Menschen in deutschen Golfclubsaktiv, wie nie zuvor. Dies gab der Deutsche Golf Verband (DGV) aufseiner Jahrespressekonferenz am 18. Januar 2017 in Stuttgart bekannt.Das Wachstum um 2.977 Golfspieler oder 0,5 Prozent ist das größteseit 2012."Es ist den DGV-Mitgliedern gelungen, den Trend des rückläufigenWachstums umzukehren und das beste Ergebnis seit vier Jahren zuerzielen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund europaweitvielfach rückläufiger Mitgliederzahlen im Golf bemerkenswert", stelltDGV-Präsident Claus M. Kobold heraus. Seit 2010 verzeichnen dieübrigen europäischen Golfnationen im Schnitt einen Rückgang von 6,4Prozent, während Golf in Deutschland im selben Zeitraum um 4,9Prozent gewachsen ist. Mit gut 643.000 Golfspielern ist der DGVweiterhin der achtgrößte olympische Spitzenverband in Deutschland.Wie aus einer vom DGV und der Vereinigung clubfreier Golfspieler(VcG) in Auftrag gegebenen Studie des MarktforschungsunternehmensREPUCOM (Nielsen Sport) außerdem hervorgeht, erfasst dieMitglieder-Bestandserhebung des DGV nicht den Gesamtmarkt derGolfspieler. Laut Studie sind bundesweit 777.000 Menschen inunterschiedlicher Form an Golfanlagen gebunden. Darüber hinausgreifen zusätzlich rund 954.000 Menschen zum Golfschläger, die keinemGolfclub angehören. Auch die Zahl derer, die bereits in den Golfsportgeschnuppert haben wächst stetig, in den letzten sechs Jahren um 1,8Millionen auf insgesamt 4,6 Millionen. Ein Zeichen für erfolgreicheMaßnahmen in den Golfclubs und die seit zwei Jahren betriebenebundesweite Kampagne "Golf. Mitten ins Glück", wie auch DGV-PräsidentKobold feststellt: "Es freut uns, dass so viele Menschen inDeutschland unsere Sportart ausüben. Die Zahlen der Studie sind einBeleg für die gute Arbeit der deutschen Golfclubs und zeigen außerdemdas große Potential auf weiteres Wachstum unserer Sportart."Auch die Zahl der DGV-Mitglieder und der Golfplätze in Deutschlandist im vergangenen Jahr gestiegen. Zwölf neue Mitglieder ließen denVerband auf insgesamt 859 ordentliche und außerordentliche Mitgliederwachsen. Fünf neue Golfplätze bedeuten bundesweit 732Spielmöglichkeiten.Pressekontakt:DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V.Sebastian Schmidt- Externe Kommunikation -Kreuzberger Ring 6465205 WiesbadenTel. 0611-99020-126Fax 0611-99020-164E-Mail: schmidt@dgv.golf.deInternet: www.golf.de/dgvOriginal-Content von: Deutscher Golf Verband, übermittelt durch news aktuell