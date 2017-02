Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Grippewelle im Land - ist eine Impfpflicht für alle notwendig?Mehr als 7.000 Influenza-Erkrankungen und 26 Tote wurden bislang inBaden-Württemberg registriert. Ärzte und Gesundheitsämter rufenbereits seit Monaten auf, sich impfen zu lassen. Doch mancheWissenschaftler stehen Grippeimpfungen skeptisch gegenüber. Bei über60-Jährigen sei sie nicht ausreichend wirksam. Grundsätzlich liegedie Wirksamkeit einer Grippeschutzimpfung in manchen Jahren beilediglich 50 Prozent. Zu Gast im Studio ist der Epidemiologe GünterPfaff vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in Stuttgart.Vor Ort - bei Grippe-Patienten in StuttgartWie gefährlich eine Grippeinfektion sein kann, stelltSWR-Reporterin Alexandra Gondorf im Stuttgarter Katharinenhospitalfest. Hier wurden dieses Jahr deutlich mehr Influenza-Erkrankte alsin den Vorjahren eingeliefert. Einige der Patienten mussten in derNotaufnahme künstlich beatmet werden. In Schutzkleidung begleitet dieSWR-Reporterin eine Visite. Außerdem spricht sie mit behandelndenAllgemein- und Lungenärzten in Stuttgart.Pensionen für Abgeordnete - ist die Erhöhung ein Vertrauensbruch?Die üppige Altersvorsorge wurde vor zehn Jahren im Ausgleich füreine Erhöhung der Diäten gesenkt. Nun wollen die Landtagsabgeordnetensie wieder erhöhen. Grüne, CDU und SPD argumentieren, dass dasLandtagsmandat finanziell attraktiv bleiben müsse. Das diene nichtzuletzt auch der Demokratie. Die FDP will beim alten System bleiben."Das ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler", kritisiertWilfried Krahwinkel vom Bund der Steuerzahler. Die AfD war an denVerhandlungen nicht beteiligt. Sie kritisiert die Pensionspläne undspricht von "Hinterzimmergesprächen".Lehrer-Frust - warum nerven Eltern Lehrer?Jeder siebte Lehrer hält Eltern für das größte Problem, sagt eineUmfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) unter 1.951Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg.Einige Schulen im Land haben sogenannten "Helikopter-Eltern"verboten, das Schulgelände zu betreten. Über das Verhalten der Elternhaben der Verband Bildung und Erziehung und der Landeselternbeiratunterschiedliche Ansichten.Wenn eine Ministerin dichtet - humorige Bauernregeln empörenBauern Bundesumweltministerin Barbara Hendricks will mitabgewandelten Bauernregeln für eine umwelt-und tierfreundlicheLandwirtschaft werben. 1,6 Millionen Euro ist der Umweltministerindie Kampagne wert. 31 Junglandwirte der Schwäbischen Bauernschule BadWaldsee fordern die Ministerin in einem offenen Brief auf, dieKampagne zu stoppen.Fassadenstreit in Hayingen - ist ein orangefarbenes Hausverunstaltend?Georg Bayers orangefarbener Hausanstrich führt zu Ärger in derHayinger Stadtverwaltung. Diese hat den Fall nun an das zuständigeLandratsamt in Reutlingen weitergeleitet. Wann ist ein Hausanstrichverunstaltend und verstößt gegen die Landesbauordnung? Diese Fragesorgt immer wieder für Konflikte in baden-württembergischen Gemeindenund beschäftigt auch Verwaltungsgerichte."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell