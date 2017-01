Grimme-Preis 2017: SWR viermal nominiert (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Vier (Ko-) Produktionen des Südwestrundfunks sind für denGrimme-Preis 2017 nominiert. Das hat das Grimme-Institut am 18.Januar 2017 bekanntgegeben. In der Kategorie Fiktion ist der Film"Dolores" von Regisseur Michael Rösel und Drehbuchautor SebastianFeld nominiert. Gemeinsam mit den Partnern WDR, BR, MDR und ARDDegeto freut der SWR sich über zwei Nominierungen für dieFernsehfilm-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU", bei der der SWRden ersten Teil "Die Täter - Heute ist nicht alle Tage" federführendverantwortet. Der Dreiteiler ist in der Kategorie Fiktion nominiert,das Konzept dazu in der Rubrik Innovation. In der KategorieInformation & Kultur gehen der Dokumentarfilm "Ebola - Das Virusüberleben" (SWR/Arte) sowie der in der Reihe "Junger Dokumentarfilm"entstandene Film "Hundesoldaten" ins Rennen. Die besten Produktionenwerden am 31. März 2017 im Theater der Stadt Marl mit demGrimme-Preis ausgezeichnet.Spielfilm: Dolores"Dolores", eine Produktion der Schwabenlandfilm in Koproduktionmit dem SWR für die Nachwuchsreihe "Debüt im Dritten", entstand nachder gleichnamigen Graphic Novel. Michael Rösel und Sebastian Felderzählen mit großem Stilwillen davon, wie der unscheinbareModellbauer Georg es schafft, mit Hilfe seiner Modelle Herr überLeben und Tod zu werden und dabei reale und magische Ebenenineinanderfließen lassen. Der Film wurde am 12. November 2016 im SWRerstausgestrahlt, es spielen Udo Schenk, Franziska Petri, Mona Petraund Mathias Hermann. Produktion Frieder Scheiffele, RedaktionStefanie Groß.Mehrteiler:"Mitten in Deutschland: NSU" "Mitten in Deutschland:NSU" ist eine Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & BergTelevision im Auftrag von SWR, WDR, BR, MDR und ARD Degeto inZusammenarbeit mit Beta Film und Telepool. Die Trilogie war im Erstenam 30. März, 4. und 6. April 2016 zu sehen. Der Dreiteiler beleuchtetden rechtsextremen Terror des sogenannten NSU aus den Perspektivender Täter, der Opfer und der Ermittler. Den vom SWR verantworteteerste Teil "Heute ist nicht alle Tage - Die Täter" inszenierteChristian Schwochow nach einem Drehbuch von Thomas Wendrich, dieRedaktion hatten Martina Zöllner und Ulrich Herrmann, SWR, ChristineStrobl, ARD Degeto sowie Jana Brandt und Johanna Kraus, MDR.Dokumentation: "Ebola - Das Virus überleben" Filmemacher CarlGierstorfer und sein Team waren während des Ebola-Ausbruchs imländlichen Liberia unterwegs und dokumentierten für den knappeinstündigen Film "Ebola - Das Virus überleben" die Folgen derEpidemie. Der Film geht insbesondere auf die gesellschaftlichenAuswirkungen ein. Er zeigt, welche Maßnahmen für einen schnellen Sieggegen Ebola nötig wären und vermittelt anhand von Einzelschicksaleneinen Eindruck von dem, was die Epidemie den Menschen bis heuteabverlangt. Der Film ist eine Produktion von DOCDAYS Productions inKo-Produktion mit Al Jazeera America, SWR in Zusammenarbeit mit ARTE,produziert mit Unterstützung des Pulitzer Center on Crisis Reportingund Weltvertrieb PBS International. Erstausstrahlung war am 12.Januar 2017 auf Arte, wo der Film am 4. April 2017 noch einmal zusehen sein wird. Produzentin ist Antje Boehmert, die Redaktion beimSWR hatte Bernd Seidl.Junger Dokumentarfilm: "Hundesoldaten" Abgeschieden im Wald, beiUlmen in der Eifel, befindet sich die Schule für Diensthundewesen derBundeswehr. Die Hunde, die hier geboren werden und aufwachsen, werdenfür einen speziellen Zweck ausgebildet: Sie sollen eines Tages mit"ihrem" Soldaten in den Kriegseinsatz gehen. Hierfür müssen sie ihmbedingungslos gehorchen, wie ein Waffensystem funktionieren. Für dieSoldaten wird es jedoch im Laufe der Zeit immer schwieriger, zwischen"Freund" und "Dienstgerät" zu trennen. In "Hundesoldaten" begleitetLena Leonhardt eine Gruppe von Diensthunden von der Geburt bis zumEnde ihrer Ausbildung. Der Film ist eine Gemeinschaftsproduktion vonOnScreen Media, der Filmakademie Baden-Württemberg und demSüdwestrundfunk für die Reihe "Junger Dokumentarfilm" inZusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Redaktionhatte Gudrun Hanke-El Ghomri. "Hundesoldaten" wurde am 23. November2016 im SWR Fernsehen erstausgestrahlt.Fotos unter www.ARD-Foto.deInformationen auch unter www.SWR.de/kommunikation Pressekontakt:Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell