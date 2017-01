Gold- Preis kommt ein wenig unter Druck? (Barrick Gold, Yamana Gold)

Weitere Suchergebnisse zu "Yamana Gold":

der Goldpreis hat sich in den vergangenen zwei Wochen nicht nur mit Hilfe eines schwächeren US-Dollars erholt, sondern auch mit der Ungewissheit über den Ausgang bei den Brexit-Verhandlungen. Ein erstes Indiz für die Richtung bei den Verhandlungen, sollte die Rede der britischen Premierministerin Theresa May am heutigen Dienstag (17.01.) sein. Am Wochenende zuvor sind allerdings bereits erste Inhalte des 12-Punkte Plans nach außen gedrungen. Diese deuteten auf einen harten Schnitt von der EU hin, weshalb das britische Pfund deutlich nachgab. Dementsprechend wurden auch europäische Aktien von den Sorgen überschattet, während der Goldpreis seine Stabilität oberhalb von 1.200 US-Dollar behauptete.

May will harten Schnitt

Erstaunlich ist dennoch, dass das britische Pfund zu einer starken Erholung ansetzt und all die Verluste der letzten Tage innerhalb weniger Stunden wettmacht, nachdem die Rede von May stattgefunden hat. Dabei macht May eindeutig klar, dass ihr Plan es nicht vorsieht, auf irgendeine Weise in der EU zu verbleiben und bilaterale Handelsbeziehungen zu pflegen. Dennoch soll das nicht Abschottung heißen, sondern die eigenständige Ausrichtung auf den globalen Handel. Nur eben nicht unter dem Dach der EU. Beigetragen haben zur der Erholung im britischen Pfund, könnte jedoch Tatsache, dass sie über den Austritts-Deal vom Parlament abstimmen lassen wird. Hier ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Goldpreis kommt in Folge der Erleichterung an den Märkten ein wenig unter Druck.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

