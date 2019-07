GfK: Konsumlaune der Bundesbürger im Sinkflug

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Kauflaune der Bundesbürger ist laut einer Umfrage von den Konsumforschern der GfK im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken und auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen.



"Die globale Konjunkturabkühlung, der Handelskonflikt und Brexit-Diskussionen verunsichern offenbar mehr und mehr die Verbraucher", teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag in Nürnberg mit. Nach einem starken Stimmungseinbruch in der Industrie gibt es damit auch Hinweise auf eine Schwäche im Konsum, der sich bislang als verlässliche Stütze für die deutsche Konjunktur erwiesen hatte.

Für August prognostizieren die GfK-Forscher für das Konsumklima einen Wert von 9,7 Punkten nach 9,8 Punkten im Juli. Das ist der tiefste Stand seit April 2017. Analysten hatten diesen Rückgang erwartet. Die Konjunkturerwartungen der Verbraucher hätten ihre Talfahrt fortgesetzt, hieß es weiter in der Mitteilung. Außerdem sei die Anschaffungsneigung etwas abgerutscht.

Für einen Lichtblick sorgten hingegen die Einkommenserwartungen. Nach einem zuletzt starken Einbruch hätten die Umfragewerte aus dem Juli wieder etwas zugelegt. Trotz der schwachen Industriekonjunktur zeigte sich der deutsche Arbeitsmarkt zuletzt nach wie vor robust./jkr/bgf/fba