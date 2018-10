Mainz (ots) -Machen Religionen unsere Gesellschaft gerechter? In Judentum,Christentum und Islam ist oft von einem "gerechten" Gott und Schöpferdie Rede. Warum aber ist die Welt dann alles andere als gerecht - wieerklären die Religionen diesen Widerspruch? Und welchen Beitragleisten sie für eine gerechtere Welt? Das Erste zeigt mit "DieGerechtigkeit und die Religionen" am 12. November 2018 ab 23:30 Uhreine Reportage aus der Reihe "Was glaubt Deutschland?". Der Film istim Rahmen der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" zu sehen.Die Reportage ist eine Spurensuche quer durch Deutschland.Reporter Steffen König begegnet Juden, Christen, Muslimen undBuddhisten und fragt sie nach ihrem Sinn für Gerechtigkeit. VonAtheisten will er wissen, ob sie sich "gottlos" mit dem gleichenEifer für Gerechtigkeit und bessere Verhältnisse in der Gesellschaftengagieren. Dabei lässt sich der Reporter von persönlicher Neugierund journalistischem Gespür leiten. Er blickt hinter die Kulissen desreligiösen Alltags und der religiösen Rituale. Er fragt nachGottesbildern, nach heiligen Schriften und religiösen Autoritäten,nach Glaubenserfahrungen, Tabus, Regeln und Riten und er will wissen,wie sich Menschen ein Leben nach dem Tod vorstellen. Steffen Königtrifft auch Menschen, die an keinen Gott glauben und keiner Religionangehören.Wie lebt, wer nicht glaubt? Nach welchen Prinzipien gestaltenAtheisten ihr Leben? In Duisburg-Marxloh packt der Reporter in einerkatholischen Kleiderkammer mit an, lernt Pater Oliver Potschienkennen, der ein sozial-pastorales Zentrum leitet - Hilfe für Leib undSeele gibt es dort. Hier geht es nicht um Almosen, sondern umBildung, Chancen, Perspektiven. In Ulm schildert Rabbiner ShneurTrebnik, welche Regeln für einen gläubigen Juden gelten, der sich ander Gerechtigkeit Gottes orientiert. Der Frankfurter Martin Wagnerhat einen "Gottlosen-Stammtisch" gegründet und erzählt, warum und wieer sich für eine gerechte Gesellschaft engagiert. Der Reporterbesucht eine junge Mannheimer Muslima in einem Jugendzentrum, diedort Kurse für Mädchen gibt und sich für Geschlechtergerechtigkeiteinsetzt. Und schließlich widmet er sich auch der buddhistischenMeditationspraxis und fragt nach, ob man damit einem gerechten Lebennäherkommt.Steffen König konfrontiert seine Gesprächspartner mit hartnäckigenFragen und bringt dabei auch eigene Erfahrungen und Haltungen ein. Erwill genau wissen, wer was glaubt in Deutschland: kritisch, abernicht respektlos, auf Werte bezogen, aber nicht durch Vorurteileabgelenkt. So ist der Film auch ein Ratgeber, der informieren undnicht bevormunden und Orientierung schaffen will: Was glaubtDeutschland?Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/gerechtigkeitundreligionenFotos über ARD-Foto.de.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,Sibylle.Schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell