George Washington ermahnt Donald Trump - per App!

München (ots) -Pünktlich zum Inauguration Day und der Amtseinführung von DonaldTrump ist auch George Washington wieder zurück und wendet sich an dasamerikanische Volk und die Weltöffentlichkeit. Mit Hilfe derAugmented Reality App #GeorgeTalks wird George Washington auf derEin-Dollar- Note zum Leben erweckt und erinnert Donald Trump inseiner Rolle als einer der Gründungsväter an die Werte deramerikanischen Verfassung.Kaum ist der eine Präsident gegangen und der neue in denStartlöchern, taucht plötzlich ein weiterer Präsident auf: GeorgeWashington - erster Präsident der Vereinigten Staaten. NachdemWashington vor 285 Jahren das Licht der Welt erblickte, zwischen 1789und 1797 amerikanischer Präsident war und die republikanischeDemokratie als Vorsitzender der Philadelphia Convention sowie alsGründungsvater entscheidend prägte, feiert der Spiritus Rector derDemokratie seine digitale Auferstehung.George Washington, den viele in erster Linie von der Ein-Dollar-Note kennen, feiert sein Comeback auf eben dieser: Scannt manden berühmtesten Geldschein der Welt mit der Augmented Reality (AR)App #GeorgeTalks ein, erhebt sich der dreidimensional animierteGeorge Washington und hält einen flammenden Appel an dasamerikanische Volk, die Weltöffentlichkeit und vor allem DonaldTrump.Denn der Gründungsvater ist besorgt um den Zustand der Demokratiein seinem Land und auf der Welt. Angesichts des aufkommenden undweltweiten Populismus und der Präsidentschaft Donald Trumps erinnertWashington an die unveräußerlichen Grundrechte in der Verfassung undder Bill of Rights. Dafür zitiert George Washington einfach mal sichselbst und vor allem seine Farewell Address von 1796, die als seinpolitisches Vermächtnis gilt."I'm truly worried about the state of our democracy", so derdigitale George Washington, "as I told you before in my farewelladdress, cunning, ambitious, and unprincipled men could rise in thestruggle for power between political parties". Ein Zitat, das nach220 Jahren eine ganz neue Brisanz enthält.Absender der App #GeorgeTalks ist die Firma Prince Mercer CapitalLLC aus New York. Denn neben den Civil Rights Organisationen wie ACLUoder MoveOn engagieren sich auch viele Unternehmer in den USA gegenDonald Trump.Wie immer sich die Präsidentschaft Trumps auch entwickeln mag, derdigitale George Washington macht mit dem Abstand von über zweiJahrhunderten Hoffnung: "The land of the free gives to bigotry nosanction, to persecution no assistance." Eine zeitlose Absage anFanatismus und Verfolgung, die man jedem Politiker gerade heute gerneins Stammbuch schreibt.#GeorgeTalks ist ab sofort im Apple App-Store erhältlich.Direktlink: www.george-talks.comPressekontakt:Murat Tekdemir, +49 (0)89 88399-698,murat.tekdemir@avantgarde.deOriginal-Content von: #GeorgeTalks, übermittelt durch news aktuell