Generali Versicherungen kombinieren neue Privatkunden-Produkte mit Smart Home-Technik

München (ots) -- Einführung der neuen Schaden- und Unfallversicherungen "GeneraliEinfach Privat"- Stärkung der Smart Insurance-Offensive durch innovativeTechnologie des Partners Devolo- Smart Insurance-Lösung Generali Domocity setzt aufRisikoprävention - noch bevor ein Schaden eintrittDie Generali Versicherungen haben ihre neue Privatkunden-Linie"Generali Einfach Privat" im Exklusiv-Vertrieb Generali eingeführt.Sie kombiniert leistungsstarkeSach-/Unfall-/Haftpflicht-Versicherungen mit der innovativen SmartInsurance-Lösung Generali Domocity. Mit Devolo hat die Generali dabeieines der führenden deutschen Elektronikunternehmen als Partner anihrer Seite.Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali DeutschlandAG, erklärt: "Mit unseren Smart-Insurance-Lösungen erfinden wirVersicherungen neu. Ziel als Vorreiter in Smart-Insurance ist es,unseren Kunden mittels innovativer Technologien ein verlässlicherPartner in allen Lebensbereichen zu sein - insbesondere dann, wennein Schaden noch gar nicht eingetreten ist."Bei Generali Domocity handelt es sich um einen Baustein imKomfortPlus-Schutz der Hausratversicherung. Damit wirdVersicherungsschutz mit innovativer Technik kombiniert: Kundenerhalten mit Generali Domocity erweiterte und verbesserteVersicherungsleistungen sowie ein Sicherheitspaket von Devolo. Diesesbesteht unter anderem aus der Steuerzentrale, mit der Kunden ihreElektronikgeräte individuell programmieren können. Alarmsirene,Schaltsteckdose, Sensoren für Tür oder Fenster sowie Wassermeldersorgen für optimalen Schutz von Haus bzw. Wohnung. Im Schadenfallinformiert die Home Control-App Kunden, die ihr Zuhause so bequem undeinfach sichern können. Neben Generali Domocity können Kunden auchden Zusatz-Baustein SmartProtect in ihre Hausratversicherungeinschließen. SmartProtect ist der optimale Schutz für privateUnterhaltungselektronik, wie Smartphones, Tablets und Digitalkameras.Abgesichert werden Schäden, verursacht durch Kurzschluss oderUngeschicklichkeit, aber auch durch Sand, Frost, Feuchtigkeit,Diebstahl oder Raub. Bedienungsfehler, Fallschäden undFremdverschulden sind ebenfalls mit abgesichert."Nach Generali Vitality und Generali Mobility ist GeneraliDomocity ein weiterer wichtiger Baustein unserer SmartInsurance-Offensive. Damit übertragen wir unseren Ansatz, Anreize fürdie Risikoprävention zu setzen, auch aufs Eigenheim. Eingebunden in'Generali Einfach Privat' bieten wir unseren Kunden optimalen Schutzfür Heim und Wohnung", sagt Claudia Andersch, als Chief InsuranceOfficer der Generali Deutschland AG, verantwortlich für dieProduktentwicklung.Mit "Generali Einfach Privat" stärken die Generali Versicherungenzudem die Leistungen ihrer Privatkunden-Produkte (Haftpflicht-,Hausrat-, Wohngebäude-, Unfall-, Glas-, Reisegepäck- undRechtsschutzversicherungen) und ihre Kundenzentrierung. So hat dasUnternehmen auch seinen Beratungsansatz "Beratung Plus" weiterentwickelt, der eine noch bessere, individuelle Kundenberatungermöglicht.