Internationale Kooperation und deutsche QualitätGuangzhou, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzer Zeit ging BASF(Guangzhou) Cosmetics eine strategische Zusammenarbeit mit dem inDeutschland ansässigen Unternehmen BASF, einem der weltweit führendenProduzenten von Rohmaterialien, ein. Die geladenen Gäste, unteranderen Li Xuejing, die Gründerin von BASF (Guangzhou) Cosmetics, einVertreter von BASF und Führungskräfte beider Unternehmen sowie einigeMitglieder internationaler Medienorganisationen nahmen an derKonferenz teil und wohnten der Unterzeichnung des Abkommens bei.Das in Deutschland ansässige Unternehmen BASF ist unter den Top500 der Unternehmen weltweit gelistet und ist einer der größtenLieferanten von Rohmaterialien mit 160 hundertprozentigenTochtergesellschaften und Joint Ventures. Nr. A00088 Sonnenölextrakt,eines der internationalen Patente der Gruppe (Patentlizenznummer:FR2941864), kann die Kollagen-Synthese wirksam um 18 bis 23 Prozentsteigern und so das Wachstum und die Entwicklung von Fibroblastenfördern sowie den Fibroblast-Wachstumsfaktoren FGF-2 wahren und somitdie perfekte Synthese aus Kollagen und Glucosamin erreichen.GPT, eine Marke von BASF (Guangzhou) Cosmetics, ist eineinternationale Anti-Aging-Luxusmarke. Sein neues Produkt, dasVogelnest-Extrakte, Sonnenblume, Argirelinpeptid, NanometerKollagen-Draht, Nanometer reines Gold sowie afrikanischesAzedarachrindenextrakt enthält, kann die Gesichtskonturen definieren,beschädigte Hautzellen regenerieren und die Hautstruktur verbessern.Nach dem Nachweis der Wirksamkeit dieser Zutatenliste wurde sie aufdem Weltkongress der Dematologie 2002 und der Vegas Cosmetic Surgery2003 aufgrund ihrer Fähigkeit, die Kollagen-Produktion zu fördern,Hautgewebe zu erneuern, feine Linien und Falten zu entfernen, dieLipidperoxidation zu hemmen und die Geschmeidigkeit der Hautwiederzuerlangen zum Highlight.GPT hat sich in der gesamten chinesischen Anti-Aging-Industrieeinen Namen gemacht. Die Marke investierte massiv und war dank seinerUnterstützer fähig Forschung und Entwicklung auf hohem Niveauanzusetzen. Ein wesentlicher Anteil des Kapitals wurde dafüreingesetzt, um die internationale Berühmtheit Li Xiang als Sprecherinund Markenbotschafterin zu gewinnen und gleichzeitigMulti-Channel-Werbekampagnen in nationalen und internationalen Medienzu schalten. Mit ihrer soliden Stärke und ihrer Präsenz auf vielenEbenen hat die Marke für Brancheninsider den Nerv getroffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775364/BASF.jpgPressekontakt:Kunxiong Xie+86-159-7530-5534Original-Content von: BASF (Guangzhou) Cosmetics, übermittelt durch news aktuell