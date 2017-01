GNW-News: RoodMicrotec unterzeichnet Supply Chain Management-Rahmenvereinbarung mit dem führenden Hersteller von Testsystemen Rohde & Schwarz mit Start Anfang 2017

RoodMicrotec unterzeichnet Supply Chain Management-Rahmenvereinbarung mit dem führenden Hersteller von Testsystemen Rohde & Schwarz mit Start Anfang 2017

Zwolle - 19. Januar 2017

RoodMicrotec, der niederländische Halbleiterlieferant von hochentwickelten Mikrochips, hat mit der deutschen Rohde & Schwarz Elektronikgruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von Prüf- & Meßsystemen und Rundfunk- und Medientechnik, ein Rahmenabkommen für künftige ASIC Supply Chain Management (SCM)- und komplette Rundum-Dienstleistungen unterzeichnet.





ASICs (Anwendungsspezifische Integrierte Schaltungen) sind Bauelemente, die komplett kundenspezifisch für eine spezielle Anwendung bei individuellen Kunden entwickelt werden. RoodMicrotec's erstes Projekt für Rohde & Schwarz wird aktuell definiert und der Start wird für Anfang 2017 erwartet.

Reinhard Pusch, COO der RoodMicrotec sagte: "Diese Vereinbarung mit einem Branchenführer wie Rohde & Schwarz ist eine Bestätigung der Kompetenz von RoodMicrotec in seinem Kerngeschäft SCM-Services und Turnkey-Lösungen. Dies wird es uns ermöglichen, unsere Aktivitäten im Markt weiter auszubauen. Weiterhin erwarten wir von der zukünftigen Erweiterung unserer Beziehung zu Rohde & Schwarz weitere SCM-Projekte."

Die Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen bildet die Voraussetzung für eine stabile langfristige Partnerschaft mit RoodMicrotec als Anbieter von ASIC Turnkey-Lösungen. RoodMicrotec führt bereits Montage- und Testprojekte für Rohde & Schwarz durch, die ursprünglich von Telefunken getätigt wurden.

Dr. Gerhard Kahmen, Vizepräsident des Kompetenzzentrums für Mixed Signal- Integration bei Rohde & Schwarz kommentiert: "Unsere bisherigen Erfahrungen mit RoodMicrotec und deren anerkannte Erfahrungen in den Bereichen ASIC Supply Chain Management, Turnkey-Lösungen, Qualifikationsdienstleistungen und Halbleiter- Tests machen sie für uns zu einem sehr interessanten Lieferanten in diesem Bereich."

Über Rohde & Schwarz Der Elektronikkonzern Rohde & Schwarz bietet innovative Lösungen auf allen Feldern der drahtlosen Kommunikationstechnik. Außerdem sorgt er für Sicherheit in der Informationstechnik. Vor mehr als 80 Jahren gegründet, unterhält das selbstständige Unternehmen ein engmaschiges Vertriebs- und Servicenetz mit Niederlassungen und Vertretungen in mehr als 70 Ländern. Zum 30. Juni 2016 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 10.000. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 (Juli bis Juni) einen Umsatz von rund 1,92 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist in Deutschland (München), in Asien und Amerika steuern starke regionale Hubs die Geschäfte.

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"- Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut. Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden. 'Certified by RoodMicrotec' bedeutet Prüfen von Produkten unter anderem gemäß dem strengen ISO/TS 16949-Standard für Zulieferer der Automobilindustrie. Die Firma besitzt akkreditierte Labors für Test und Qualifikation gemäß der Norm ISO/IEC 17025. Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern. RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle). Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag CEO; Reinhard Pusch COO; Arvid Ladega CFO Telephone: +31 38 4215216 Postal address: RoodMicrotec N.V., PO Box 1042, 8001 BA Zwolle Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

RoodMicrotec-Framework agreement_D_2017 01 19: http://hugin.info/130789/R/2072211/778745.pdf

