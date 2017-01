GNW-News: Neues CT5 Rugged Smartphone von Cedar und Juniper Systems

Neues CT5 Rugged Smartphone von Cedar und Juniper Systems

BIRMINGHAM, Großbritannien, 18. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited, ein Hersteller von robusten Computern für die Datenerfassung, bringt das neue CT5 Rugged Android Smartphone mit Android®-Betriebssystem heraus.



Das CT5 folgt dem CT4 Rugged Handheld der preisgünstigsten Cedar(TM)-Produktlinie von Juniper Systems, einer Reihe von Geräten, die dem Nutzer beeindruckende Robustheit zu einem niedrigen Preis bietet.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf8726d1- 9e91-4ff9-81fe-98ef669b888f verfügbar

Das neueste robuste Produkt von Juniper Systems, das CT5, ist äußerst widerstandsfähig und bietet eine beeindruckende IP68-Einstufung, die einen vollständigen Schutz gegen Schäden durch Staub und das Eindringen von Wasser bescheinigt.

"Das CT5 Rugged Smartphone bietet viel Nutzen für ein kompaktes Gerät. Bei einer geringen Investition erhält der Nutzer eindrucksvolle Robustheit und Verarbeitungsmöglichkeiten", sagte Simon Bowe, General Manager bei Juniper Systems Limited. "Wenn ein kompaktes Smartphone mit robusten Datenerfassungsfunktionen benötigt wird, werden Nutzer begeistert sein zu erfahren, dass das CT5 serienmäßig harten und rauen Umgebungen standhält und einfach zu bedienen ist."

Das CT5 ist schlanker und im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde das Design deutlich verbessert. Dank eines robusten 4500-mAh-Akkus läuft das CT5 zuverlässig auch bei langen Arbeitszeiten. Es gibt weniger Ausfallzeiten und die Nutzungsdauer zwischen Ladungen wird maximiert.

Dieses robuste Smartphone verfügt über Kameras auf der Vorder- und Rückseite, einen Micro-USB-Anschluss und Dual-Micro-SIM-Kartensteckplätze. Die Konnektivität erfolgt über WLAN, Bluetooth® 4.1, GPS und GLONASS, UKW-Radio und NFC. Es läuft unter dem Betriebssystem Android 6.0, sodass Nutzer Zugriff auf Tausende von fertigen Datenerfassungs-Apps auf Google Play(TM) haben. Das CT5 kommt mit einem größeren Bildschirm (4,7 Zoll) für eine verbesserte Anzeige sowie weiteren topaktuellen Funktionen, die den Nutzern helfen, geschäftskritische Daten intelligenter und effizienter zu sammeln und zu nutzen.

Juniper Systems liefert das CT5 Rugged Smartphone bereits an Partner, Wiederverkäufer und Endanwender aus den verschiedensten Branchen.

Über Juniper Systems Limited Mit Niederlassungen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, entwickelt Juniper Systems robuste tragbare Computer, stellt diese her und bietet Datenerfassungslösungen für extreme Umgebungen an. Seit 1993 bietet Juniper Systems innovative mobile Technologien für Märkte in den Bereichen Rohstoffe, Versorgung und öffentliche Dienstleistungen, Geomatik, Landwirtschaft, Industrie und Militär.

