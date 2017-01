Das Futterhaus weitet Geschäftsführung aus / Firmengründer Herwig Eggerstedt stellt Weichen für die Zukunft (FOTO)

Elmshorn (ots) -Mit Wirkung zum 1. Februar 2017 komplettieren Andreas Schulz undKlaus Meyer-Kortenbach neben Herwig Eggerstedt die Geschäftsführungder DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe.Herwig Eggerstedt, der sich mittelfristig aus dem operativenGeschäft des Unternehmens zurückziehen möchte, stellt damit dieWeichen für die Zukunft der Fachhandelskette für Tiernahrung und-zubehör mit 332 Märkten in Deutschland und Österreich: "Mein Sohnist mit den Werten und Strukturen unseres Familienunternehmensaufgewachsen und verantwortet schon seit mehreren Jahren wichtigeTeile unseres operativen Geschäftes. Mit Klaus Meyer-Kortenbach wirdunsere Führungsriege zukünftig durch einen sehr versierten Einkaufs-und Sortimentsexperten sowie Kenner des deutschen Handelsmarktesverstärkt."Sohn Andreas Schulz ist bereits seit 1998 im Unternehmen tätig. Erverantwortet zukünftig die strategische Führung der BereicheVertrieb, Expansion, Finanzen, Recht und Verträge sowieUnternehmenskommunikation. Andreas Schulz kennt das Unternehmen vonGrund auf: Nach seiner Position als Marktleiter übernahm er zunächstden Filialvertrieb und später die Leitung des Vertriebs national.Seit 2012 zeichnet er als Geschäftsführer von DAS FUTTERHAUSÖsterreich verantwortlich und fungiert als stellvertretenderGeschäftsführer für die deutsche Unternehmensgruppe.Klaus Meyer-Kortenbach, der seit Juli 2014 als Leiter CM/Einkauf,Eigenmarken, Warenwirtschaft im Unternehmen tätig ist, übernimmtzukünftig auch die Verantwortung für den Bereich Marketing. "Ichfreue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, DASFUTTERHAUS vor dem Hintergrund des anhaltenden Strukturwandels imEinzelhandel in eine gute Zukunft zu führen", so KlausMeyer-Kortenbach. Mit seinen mehr als 20 Jahren Handelserfahrung warMeyer-Kortenbach unter anderem für die OBI-Unternehmensgruppe und dieFressnapf Tiernahrungs GmbH in verschiedenen Führungspositionentätig.Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter HerwigEggerstedt wird die Bereiche Personal und IT verantworten. Darüberhinaus wird er weiterhin seine Erfahrungen und Fachkompetenz in seinvor knapp 30 Jahren gegründetes Unternehmen einfließen lassen. "DieEntscheidung, die Führung des operativen und strategischen Geschäfteszu fokussieren ist ein sinnvoller Schritt, aus dem sich positiveImpulse für unsere Unternehmensentwicklung ergeben werden. Mit diesemüberaus kompetenten Führungsteam sehe ich mein Unternehmen für dieZukunft gut gerüstet", so Eggerstedt.Pressekontakt:"Das Futterhaus" Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Julia KorfTel.: 04121-4397-750 / -754E-Mail: presse@futterhaus.deOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell