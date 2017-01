Fußball Bundesliga Prognose 2017 - so stehen die Chancen der Klubs / Wissenschaftler entwickeln Fußballformel und berechnen die Bundesliga

Münster (ots) - Am Wochenende startet die Fußball Bundesliga indas Fußballjahr 2017. Wissenschaftler aus der UniversitätsstadtMünster haben mit einem Fußball-Algorithmus die komplette Rückrundeder 1., 2. und 3. Liga analysiert und auf www.kickform.deveröffentlicht. Neben den einzelnen Spieltagsprognosen für alleanstehenden Spieltage finden sich dort auch Wahrscheinlichkeiten fürMeisterschaft, das Erreichen der internationalen Plätze sowie für denAuf- und Abstieg.Bayern wird Deutscher MeisterDie Meisterschaft wird nicht spannend. Der FC Bayern München wirdsouverän mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% und einem Vorsprung von13 Punkten vor Borussia Dortmund Deutscher Meister. Leipzig und derBVB haben nur noch theoretische Chancen auf den Titel von jeweils ca.6%.Borussia Dortmund und Leipzig in der Champions LeagueNeben Bayern München (99,29%) werden sich Borussia Dortmund (71%)sowie Leipzig (70%) ziemlich sicher für die Champions Leaguequalifizieren. Spannend wird es um den 4. Platz. Dort haben Hertha(39%), Frankfurt (32%) und Hoffenheim (29%) die besten Chancen. DieKölner kämpfen mit Frankfurt und Hoffenheim um die internationalenPlätze.HSV wieder in der Relegation - Darmstadt und Ingolstadt steigen abDie größten Abstiegsorgen hat Darmstadt 98 mit einerAbstiegsprognose von 87%. Die Abstiegswahrscheinlichkeit fürIngolstadt liegt bei 66% und die des HSV bei 46%. Hamburg wird lautPrognose 16. und muss wieder in die Relegation.Braunschweig und Hannover steigen direkt in die 1. Bundesliga aufDeutlich enger als in der 1. Bundesliga ist der Titelkampf in der2. Liga. Braunschweig steigt zu 60% auf, gefolgt von Hannover 96 mit54% und Stuttgart mit 44%. Aber auch Heidenheim (39%), Dresden (28%)und Union Berlin (23%) haben noch Chancen auf den Aufstieg in diehöchste deutsche Spielklasse.Schlechte Prognosen für Aue und St. PauliWer steigt aus der 2. Liga ab? Für Aue (86%) und St. Pauli (82%)stehen die Prognosen schlecht. In Bielefeld (66%) und Karlsruhe (65%)darf man noch auf den Klassenerhalt hoffen.Freude in Duisburg und MagdeburgStimmt die Berechnung, so dürfen sich Duisburg (52%), Magdeburg(44%) und Kiel (30%) über den Aufstieg in die 2. Bundesliga freuen.So funktioniert die KickForm FußballformelKickForm ist ein mathematischer Algorithmus zur Vorhersage vonFußballspielen. Ziel ist es, die weltweit genaueste Vorhersage vonFußballspielen auf Grundlage von relevan-ten Kennzahlen zu berechnen.Grundlage des Algorithmus ist ein mathematisches Ver-fahren, das vomPhysik Professor Andreas Heuer an der Universität Münster entwickeltwurde. KickForm entwickelt das Verfahren ständig weiter, denn dieAnalysemöglichkei-ten die Vermessung des Fußballspiels wird immerexakter. Fast jede Bewegung der Spieler, des Balls und der Trainerwird aufgezeichnet, Spielsysteme werden analysiert und neue Parameterhalten Einzug in die Spielanalyse.Pressekontakt:KickForm UG (haftungsbeschränkt)Dr. Jörg Heidjann / Jan Drückerjh@kickform.de /jd@kickform.dewww.kickform.deKapitelstr. 4948145 MünsterTel. 01711401388 / 01773007515Original-Content von: KickForm UG (haftungsbeschr?nkt), übermittelt durch news aktuell