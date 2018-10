Freiverkehr | NanoRepro wächst heran

29.10.2018 - Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erneut den Umsatz signifikant um 44 % auf 1,67 Mio. Euro steigern (Q1-Q3 2017: 1,16 Mio. Euro). Der Umsatz im 3. Quartal 2018 lag aufgrund von Verzögerungen im Auslandsgeschäft mit rund 470.000 Euro (Q3 2017: 305.000 Euro) leicht unter den Erwartungen. Trotz des niedrigeren Umsatzvolumens und der Anlaufkosten für eine geplante Marketingoffensive konnte NanoRepro das EBIDTA im Vergleich zur Vorjahresperiode auf rund -86.000 Euro verbessern (Q3 2017: -99.000 Euro). Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz von über 2,3 Mio. Euro und bekräftige erneut die Ergebnisprognose mit einem ausgeglichenen EBITDA. NanoRepro ist damit trotz des sehr dynamischen Wachstums weiter auf Break-Even-Kurs für das Gesamtjahr 2018.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Vor allem das Retail-Geschäft mit Listungen bei den Drogeriemarktketten dm und budnikowsky sowie die OEM-Kooperationen mit der Paul Hartmann AG und Grünspecht Naturprodukte GmbH haben sich sehr positiv entwickelt", erläutert Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, die Ergebnisse nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres. "Allerdings haben sich auch geplante Umsätze aus der MENA-Region und Vietnam in das Jahr 2019 verschoben, wir haben höhere Aufwendungen für Zulassungsverfahren einkalkulieren müssen und Anlaufkosten für eine geplante Marketingoffensive 2019 sind hinzugekommen. Deshalb wird der Gesamtjahresumsatz am unteren Ende der Prognosespanne von 2,3 bis 2,7 Mio. Euro liegen. Nach derzeitigem Stand werden wir aber dennoch ein ausgeglichenes EBITDA erwirtschaften und können damit unsere Ergebnisprognose bestätigen."

Marketingoffensive für 2019 geplant

Um die Markenbekanntheit zu steigern und vor allem auch das Online-Geschäft weiter anzukurbeln wird die NanoRepro AG die Handelsmarken und die Eigenmarke und der der Dachmarke "ZuHause Test" zusammenführen. Mit dem Aufbau und der Stärkung der eigenen Marke will NanoRepro vor allem Abhängigkeiten von OEM-Partnern reduzieren.

Für das 1. Halbjahr 2019 ist eine Marketingoffensive geplant, die vor allem mit den Erlösen der im Juni 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung finanziert werden soll. "Wir sehen sehr klar, dass das Umsatzwachstum im Online- und Retail-Handel durch unsere Marketingmaßnahmen beeinflusst wird. Um das dynamische Wachstum fortzuschreiben, werden wir deshalb 2019 gezielt in die Ausweitung unserer Marketingmaßnahmen investieren", so Lisa Jüngst weiter.

Starker Heimatmarkt

Nach wie vor erzielt die NanoRepro AG den weitaus überwiegenden Teil ihrer Umsätze im Heimatmarkt Deutschland. Das Geschäft außerhalb Deutschlands, insbesondere in Regionen wie Russland, MENA oder Vietnam, bleibt schwierig. Zuletzt hatten sich Bestellungen aus diesen Ländern wiederholt verzögert. Die internationale Expansion wird außerdem durch zeit- und kostenintensive Zulassungsverfahren in einzelnen Ländern gebremst.

Die Wachstumsdynamik des Unternehmens wird davon jedoch nicht wesentlich beeinflusst. Nach wie vor erwartet die NanoRepro AG für 2018 ein Umsatzwachstum von über 40 % gegenüber dem Vorjahr: "Wir haben das Marktpotenzial auf unserem Heimatmarkt Deutschland noch lange nicht ausgeschöpft und werden auch international unser Netzwerk weiter ausbauen", erklärt Lisa Jüngst abschließend.

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 25 Schnelltests im Portfolio - unteranderem einen HIV-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann, sowie eine Palette von verschiedenen Allergie-Tests. Zudem hat die NanoRepro AG Anfang 2015 die Marke "alphabiol" akquiriert und ihr Produktportfolio um sechs Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung erweitert.

