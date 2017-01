Förderbilanz 2016: Bayerische Wirtschaft erhält 2,5 Milliarden Euro Darlehen / LfA-Fördergeschäft wächst trotz Niedrigzinsphase um 18 Prozent / 4.200 Mittelständler und Kommunen unterstützt

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern hat 2016 die bayerischenUnternehmen und Kommunen mit knapp 2,5 Milliarden Euro unterstützt.Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase entspricht das einem Zuwachsvon rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gefragt waren insbesonderedie Wachstumsförderung kleinerer und mittlerer Unternehmen,Gründerdarlehen, Fördermittel im Bereich Umweltschutz sowieKonsortialdarlehen. Von den Fördervorteilen der staatlichenSpezialbank haben über 4.200 Mittelständler sowie Kommunenprofitiert."Bayerns Stärke basiert auf den vielen kreativen und innovativenkleinen und mittelständischen Unternehmen und ihrerWettbewerbsfähigkeit. Made in Bavaria genießt national undinternational einen ausgezeichneten Ruf. Dass der Mittelstand weiterinvestiert, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft und für dasGründerland Bayern: Allein die LfA hat im letzten Jahr über 1.400Vorhaben von jungen Unternehmen im Freistaat gefördert. Das schafftWachstum und Arbeitsplätze", so Bayerns Wirtschaftsministerin undLfA-Verwaltungsratsvorsitzende Ilse Aigner.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, erläutert: "2016war ein erfolgreiches Förderjahr für die LfA. Dies zeigt, dassFörderdarlehen auch in einem Marktumfeld mit niedrigen Zinsen undeiner hohen eigenen Finanzierungskraft von Banken und Unternehmengebraucht werden. Unsere Angebote waren allein bei mehr als 4.000jungen Unternehmen sowie etablierten Mittelständlern in Bayerngefragt."Die bayerischen Kommunen haben 2016 das Angebot der LfA zumBreitbandausbau weiter stark nachgefragt. Im Vergleich zum Vorjahrist das Zusagevolumen insgesamt um rund 60 Prozent gestiegen.Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Pressekontakt:Anita DehnePressesprecherinTel. 089/2124-2226anita.dehne@lfa.deOriginal-Content von: LfA F?rderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell