Frankfurt (ots) -Ein ganzes Schloss für sich und die ganze Familie, mitromantischem Dinner an langer Tafel und aufregendenSchlossabenteuern, was für ein schöner Urlaubstraum! Glücklicherweisemacht FeWo-direkt diesen jetzt möglich. Anlässlich des mit Spannungerwarteten, lang ersehnten Kinostarts von Disneys Realverfilmung "DieSchöne und das Biest" mit Emma Watson und Dan Stevens -Deutschlandstart am 16. März 2017 - lädt FeWo-direkt einen Urlauberplus 20 Gäste seiner Wahl für fünf Nächte in ein malerisches Schlossin Schottland ein.Ein ganzes Schloss + 1 Urlauber und 20 Gäste = ein einmaligerUrlaubstraumFür den besonderen Urlaub in beeindruckender Umgebung können sichReisefans aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA abheute bis zum 31. März 2017 unter www.FeWo-direkt.de/Disney bewerben.Der Gewinner des Schlossaufenthalts kann fünf Nächte auf royale Artund Weise in seinem eigenen Schloss residieren und jeden Winkel mitFreunden und Familie entdecken. Tanzen, verwunschene Ecken suchenoder mit Kerzenständern und Tassen sprechen und auf deren Antworthoffen, ganz wie im beliebten Disney-Film - all das und mehr ist inder schottischen Schlossanlage Duns Castle aus dem 14. Jahrhundertmöglich. Zum gewonnenen Reisepaket gehören natürlich auch An- undAbreise für alle Gäste.Steve Stamstad, Vice President Global Brand HomeAway: "UnsereMission bei FeWo-direkt ist es, Familien und Gruppen mit diesereinmaligen Aktion unter dem Motto #DieSchöneunddasBiestunvergessliche Ferien zu ermöglichen." Er ergänzt: "Ob in einem vonmehreren hundert Schlössern weltweit oder im Strandbungalow, wirbieten mehr als zwei Millionen einmalige Feriendomizile, so dassReisende aus dem Alltag heraus und in ihr Ferienzuhause kommenkönnen."Reise zur Weltpremiere von Disneys "Die Schöne und das Biest"Übrigens: FeWo-direkt verlost neben dem einmaligen Wohn-Abenteuerim Schloss auch eine Reise für vier Personen zur Weltpremiere vonDisneys "Die Schöne und das Biest" in Los Angeles am 2. März 2017.Stilgerecht gehört der Aufenthalt in einer luxuriösenFeWo-direkt-Villa in den Hollywood Hills dazu. Wer zur Filmpremierein die Metropole der Stars reisen möchte, kann sich dafür bis zum 14.Februar 2017 auf www.FeWo-direkt.de/lp/dieschoeneunddasbiestbewerben.Die neue Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" beruht auf derZeichentrickfilmvorlage von Disney. Belle, gespielt von Emma Watson,ist im Film eine aufgeweckte und unabhängige junge Frau, die zurGefangenen des Biests (Dan Stevens) wird und erkennt, dass wahreSchönheit von Innen kommt.Hinweis für Redaktionen:Weitere Informationen und Bildmaterial sind zu finden unter:https://www.homeaway.com/info/media-center.Die vollständigen Teilnahmebedingungen zur Bewerbung für das#FeWodirektSchloss -Gewinnspiel sind hier einzusehen:http://www.FeWo-direkt.de/info/disney-richtlinienDie vollständigen Teilnahmebedingungen zur Bewerbung für die Reisezur Weltpremiere von Disneys "Die Schöne und das Biest" sind hiereinzusehen: www.FeWo-direkt.de/info/dieschoeneunddasbiest-richtlinienÜber HomeAway/FeWo-direkt:nter der Dachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportalein Europa, Australien und Amerika vereint. Damit bildet dieHomeAway-Familie ein globales Netzwerk für privateFerienhausvermieter und Urlauber. Mehr als zwei MillionenFeriendomizile in 190 Ländern stehen im HomeAway-Netzwerk weltweitzur Auswahl. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter desweltweiten Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Pro Jahrsuchen Millionen deutschsprachige Besucher auf www.fewo-direkt.denach ihrem Urlaubsdomizil. Weitere Infos unter www.homeaway.com undwww.fewo-direkt.de© 2016 HomeAway.com, Inc. All rights reserved. HomeAway, Let'sStay Together and the HomeAway logo are trademarks of HomeAway.com,Inc..Über den Film:Die kluge und anmutige Belle (Emma Watson) lebt mit ihrem leichtexzentrischen Vater Maurice (Kevin Kline) ein beschauliches Leben,das nur durch die Avancen des Dorfschönlings Gaston (Luke Evans)gestört wird. Doch als Maurice auf einer Reise in die Fänge einesUngeheuers (Dan Stevens) gerät, bietet die mutige junge Frau ihreFreiheit im Austausch gegen das Leben ihres Vaters an. Trotz ihrerFurcht freundet sich Belle mit den verzauberten Bediensteten imverwunschenen Schloss des Biests an. Trotz ihrerFurcht freundet sich Belle mit den verzauberten Bediensteten imverwunschenen Schloss des Biests an. Mit der Zeit lernt sie hinterdessen abscheuliche Fassade zu blicken und erkennt seine wahreSchönheit.Regisseur Bill Condon (TWILIGHT-Saga) hat die klassischeGeschichte für ein modernes Publikum in Szene gesetzt und vereint eingrandioses Darsteller-Ensemble auf der großen Leinwand: Emma Watsonals Belle, Dan Stevens als Biest, Luke Evans als Gaston,Oscar®-Gewinner Kevin Kline als Maurice, Josh Gad als Le Fou, EwanMcGregor als Lumière, Stanley Tucci als Cadenza, Gugu Mbatha-Raw alsPlumette, Audra McDonald als Madame De Garderobe, Hattie Morahan alsAgathe, Nathan Mack als Tassilo sowie Ian McKellen als von Unruh undOscar®-Gewinnerin Emma Thompson als Madame Pottine.