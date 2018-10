FDP-Chef Lindner: 'Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt'

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner hat Angela Merkel (CDU) zum Rücktritt auch als Bundeskanzlerin aufgefordert.



"Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt", sagte Lindner am Montag in Berlin. Merkel hatte zuvor im CDU-Präsidium gesagt, nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei in Hessen sei sie zum Verzicht auf den Parteivorsitz bereit. Sie wolle aber Kanzlerin bleiben.

"Ich fordere die Union auf, für einen wirklichen Neuanfang in Deutschland bereit zu sein", sagte Lindner. "Ein Teilrückzug auf Raten von Frau Merkel hilft weder der Union noch der Regierung noch dem Land."

Die Wahl in Hessen habe gezeigt, dass es möglich sei, gegen die Union eine Mehrheit zu bilden, nachdem Merkel ihre Partei inhaltlich entkernt habe, sagte Lindner. Rechnerisch wäre in Hessen ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP möglich.

Lindner zeigte sich bereit für erneute Gespräche über eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene - allerdings mit einer neuen Führungsspitze der Union mit "frischen Ideen". "Frau Merkel hat es im vergangenen Jahr nicht vermocht, eine Regierung unter Beteiligung der FDP zu bilden." Die FDP hatte die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis mit SPD und Grünen vor knapp einem Jahr platzen lassen.

Auf eine Frage nach dem früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, der nach dpa-Informationen als neuer CDU-Vorsitzender kandidieren will, sagte Lindner: "Friedrich Merz als Person ist mir gut bekannt. Wir sind befreundet."/hrz/DP/nas