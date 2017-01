FC Bayern klettert auf Rang 4 / Borussia Dortmund und FC Schalke 04 ebenfalls im Deloitte-Ranking der 20 umsatzstärksten Clubs vertreten

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Frankfurt/München (ots) - Mit der sportlich erfolgreichen Saison2015/16 und dem Double aus Meisterschaft sowie DFB-Pokal konnte derFC Bayern München einen neuen Rekordumsatz vermelden. Dies spiegeltsich auch im Vergleich zu den internationalen Top-Clubs wider: Lautder 20. Ausgabe der "Football Money League" von Deloitte steigerteder deutsche Rekordmeister seinen Umsatz auf 592,0 Millionen Euro(exklusive Transfererlöse) und erreichte damit den vierten Platz imdiesjährigen Ranking der umsatzstärksten Fußballclubs der Welt. Trotzdes Umsatzsprungs von 25 Prozent mussten sich die Münchener weiterhinder finanziellen Stärke des englischen Rekordmeisters ManchesterUnited sowie der spanischen Top-Clubs FC Barcelona und Real Madridbeugen, auch wenn der Abstand zu den beiden Letztgenannten reduziertwerden konnte. Paris St. Germain, im Vorjahr noch knapp vor denMünchenern, musste diesmal dem FC Bayern den Vortritt lassen.Erstmals seit elf Jahren führen die Königlichen aus Madrid dasRanking nicht mehr an. Neuer Spitzenreiter ist Manchester United miteinem Umsatz von 689,0 Millionen Euro. Dies entspricht einemUmsatzanstieg von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hierfür waren vorallem die kommerziellen Erlöse und der lukrative TV-Vertrag derPremier League verantwortlich. Der FC Barcelona liegt weiterhin aufdem zweiten Platz und verzeichnete einen Umsatz in Höhe von 620,2Millionen Euro. Damit konnten die Katalanen durch eineUmsatzsteigerung von elf Prozent erstmals die600-Millionen-Euro-Marke überspringen. Sie profitierten dabei vorallem von erhöhten Erlösen im Bereich Sponsoring und wachsendenZuschauerzahlen. Real Madrid, der amtierendeUEFA-Champions-League-Sieger und Erstplatzierte der letzten Jahremusste sich dagegen mit dem dritten Rang begnügen - trotz einesUmsatzanstiegs von sieben Prozent. Dennoch bleibt das Team umSuperstar Cristiano Ronaldo in Schlagdistanz und kann auf eineRückkehr auf Platz eins hoffen. Die Top-3-Clubs nähern sich damitimmer mehr der Umsatzmarke von einer Milliarden Euro. Neben dem FCBayern auf Rang vier komplettieren Borussia Dortmund (11) und der FCSchalke 04 (14) - beide mit neuen Rekorderlösen - das deutsche Trioim Top-20-Ranking: Der BVB setzte 283,9 Millionen Euro um, wohingegendie Schalker einen Umsatz von 224,5 Millionen Euro erreichten. Auchwenn sich beide Revierclubs mit der finanziell weniger attraktivenUEFA Europa League begnügen mussten, konnten die Dortmunder ihrePosition in der "Deloitte Football Money League" halten, während sichdie Schalker um einen Platz verschlechterten."Aus deutscher Sicht überzeugt der FC Bayern München neben demanhaltenden sportlichen Erfolg auch bei den Umsatzzahlen und miteinem neuen Rekordgewinn. Vor allem die Umsätze aus den neueninternationalen TV-Verträgen der Bundesliga sowie lukrativeSponsoren-Deals bescherten dem Rekordmeister den vierten Platz imUmsatzranking. Auch die beiden anderen deutschen Vertreterprofitierten von starken kommerziellen Erlösen. Um den Platz imRanking weiter zu verbessern, ist die Qualifikation für die UEFAChampions League, verbunden mit einem möglichst guten Abschneiden,für die Bundesligisten ein wesentlicher Faktor", sagt KarstenHollasch, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte.Position Club Umsatz 2015/16*(Vorjahr) in Mio. EUR(2014/15)1 (3) Manchester United 689,0 (519,5)2 (2) FC Barcelona 620,2 (560,8)3 (1) Real Madrid 620,1 (577,0)4 (5) FC Bayern München 592,0 (474,0)5 (6) Manchester City 524,9 (463,5)6 (4) Paris St. Germain 520,9 (480,8)7 (7) Arsenal London 468,5 (435,5)8 (8) FC Chelsea 447,4 (420,0)9 (9) FC Liverpool 403,8 (391,8)10 (10) Juventus Turin 341,1 (323,9)11 (11) Borussia Dortmund 283,9 (280,6)12 (13) Tottenham Hotspur 279,7 (257,5)13 (15) Atlético Madrid 228,6 (176,6)14 (13) FC Schalke 04 224,5 (219,7)15 (16) AS Rom 218,2 (179,1)16 (14) AC Mailand 214,7 (199,1)17 (18) Zenit St. Petersburg 196,5 (167,8)18 (neu) West Ham United 192,3 (160,9)19 (20) Inter Mailand 179,2 (164,8)20 (neu) Leicester City 172,1 (137,2)*exklusive TransfererlöseAls einziger Vertreter der französischen Ligue 1 musste Paris St.Germain seinen vierten Platz aus dem Vorjahr abgeben und erreichtenun den sechsten Rang. Die italienische Serie A ist weiterhin mitvier Traditionsclubs vertreten. Während Juventus Turin wie in denVorjahren auf Platz zehn noch gerade einen Top-10-Platz belegte,liegen die Mailänder Traditionsclubs Inter und AC im Umsatzrankingauf den hinteren Plätzen. Mit West Ham United und SensationsmeisterLeicester City sind im diesjährigen Ranking zwei weitere englischeClubs neu mit dabei und ersetzten den FC Everton und NewcastleUnited, die im Vorjahr noch den Sprung in die Top 20 schafften. Damitstellt die Premier League auch in diesem Jahr acht Clubs in demDeloitte-Ranking - doppelt so viele wie die zweitplatzierte Serie A.Dies unterstreicht einmal mehr die finanziell dominierende Rolle derPremier League."Die 20 europäischen Top-Clubs erreichten mit einem Gesamtumsatzvon über 7,4 Milliarden Euro eine neue Rekordmarke. Im Vergleich zumVorjahr konnten sie ihre Umsätze um fast zwölf Prozent steigern. Derneue TV-Deal der Premier League macht sich deutlich im Rankingbemerkbar, auch wenn die englischen Clubs ihren Ansprücheninternational weiter hinterherhinken. 