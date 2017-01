Ex-US-Botschafter Kornblum lobt Trumps Ministerkandidaten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, hat die Ministerkandidaten des designierten US-Präsidenten Donald Trump gelobt. "Die Leute haben große Verantwortung und man muss sagen: Trump hat kompetente Leute mit Reputation gewählt, also nicht irgendwelche Nullnummern, sondern unabhängige Menschen", sagte der in Berlin lebende Kornblum der "Tagesschau" (Online). Das spreche eigentlich für Trump.

"Ich nehme an, es wird ein Geben und Nehmen wie in jeder Regierung und manchmal wird es Konfrontationen geben." Aufgrund der "außergewöhnlichen Persönlichkeit" Trumps werde es aber interessant. Der künftige US-Präsident selbst sei ein "radikaler Pragmatiker", so der Ex-US-Botschafter weiter.

