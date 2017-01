Euler Hermes Rating bewertet die Freund & Partner GmbH StBG mit BBB-.

Weitere Suchergebnisse zu "Euler":

Hamburg (ots) - Die Euler Hermes Rating GmbH bewertet die Bonitätund Zukunftsfähigkeit der Freund & Partner GmbH StBG mit BBB-. Dieseit 2014 bestehende Ratingnotation wird damit erneut bestätigt. Fürdie kommenden zwölf Monate wird eine stabile Entwicklung des Ratingserwartet.Die Freund & Partner GmbH StBG verfügt über ein moderatesGeschäftsrisiko. Positiv wird die bundesweit führende Marktpositionin der Steuerberatung mittelständischer Unternehmen, die umfangreicheRegulierung und die geringe Zyklizität der Branche bewertet.Wettbewerbsvorteile bestehen durch das diversifizierte dezentraleund große Praxisportfolio, in der Online Steuerberatung,(cloudbasierte) modulare und integrierte Steuerberatungs- undPraxisorganisationssoftware, die hohe branchenspezifischeSystemkompetenz und die Nutzung der zentralen Infrastruktur der ETLGruppe. Wachstumspotenziale sieht die Ratingagentur in der OnlineSteuerberatung, durch Praxisakquisitionen sowie Synergien in derWirtschaftsprüfung. Negativ beurteilt die Agentur die verstärkteWettbewerbsintensität, den Investitionsbedarf und eine langfristiggeringere Komplexität der Steuergesetze.Das Finanzrisiko des Teilkonzerns schätzen die Analysten alsmoderat ein. Die Ertragskraft wird als sehr gut beurteilt. Bedingtdurch hohe stille Reserven wird die Kapitalstruktur als gut bewertet.Der Teilkonzern verfügt aus Sicht der Agentur durch das starkeanorganische Wachstum über schwach befriedigendeEntschuldungspotenziale und Zinsdeckungsrelationen. Der gute Zugangzu Finanzierungen der Kanzleiinhaber bietet der Freund & Partner GmbHStBG eine gute finanzielle Flexibilität. Negativ wirken sichoperationelle Risiken durch die noch nicht abschließend geklärteUnternehmensnachfolge aus.Verbesserungspotenziale bestehen in der Intransparenz derGruppenstruktur. Aufgrund der Bonität des ETL Konzerns (BBB, stabilerAusblick) nimmt die Agentur für die Bewertung des Freund & PartnerTeilkonzerns einen Abschlag von einem Notch auf BBB- vor. Solltensich die Bonität des ETL Konzerns verschlechtern und/ oderAusschüttungen an bzw. Unternehmensfinanzierungen und Haftungsrisikengegenüber dem Hauptgesellschafter erhöhen, sieht die AgenturAbwertungsrisiken durch externe Einflüsse.Die ETL Gruppe bietet in der (Online) Steuerberatung, Beratung undFinanzierung sowie über die ETL AG WPG in der Wirtschaftsprüfungdifferenzierte Dienstleistungen im In- und Ausland an. Der ETLKonzern erzielte in 2015 mit 3.455 (gruppenweit rd. 7.000)Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 223 Mio. (gruppenweit rd. EUR 530Mio.).Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit RatingAgency (CRA) registriert sowie als External Credit AssessmentInstitute (ECAI) durch die BaFin anerkannt. Weitere Informationen zuEuler Hermes Rating GmbH unter www.eulerhermes-rating.com.Pressekontakt:Presse/Euler Hermes Rating GmbH:Ralf Garrn - ralf.garrn@eulerhermes-rating.comFriedensallee 25422763 HamburgTel.: 040 8834-640Fax: 040 8834-6413www.eulerhermes-rating.comOriginal-Content von: Euler Hermes Rating GmbH, übermittelt durch news aktuell