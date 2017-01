München (ots) - In seiner Rolle als Koch Robert Saalfeld fandLorenzo Patané in der ARD-Telenovela gleich zweimal die Frau fürsLeben: Nach dem Tod seiner geliebten Frau Miriam (Inez Bjørg David)traf der Sohn der Hotelbesitzer Werner und Charlotte Saalfeld (DirkGaluba und Mona Seefried) im Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" auf dieKindergärtnerin Eva Krendlinger (Uta Kargel), mit der er am Ende der6. Staffel 2011 glücklich verheiratet in ein neues Leben nach Veronastartete."Es ist ein einmaliges Gefühl, zu 'Sturm der Liebe'zurückzukehren", so Lorenzo Patané, der ab Folge 2656(voraussichtlicher Sendetermin: 28. März 2017) wieder für rund zweiWochen als Robert Saalfeld in der Telenovela zu sehen sein wird.Zwischen 2005 und 2007 sowie zwischen 2010 und 2011 spielte Patanéden temperamentvollen, impulsiven Sternekoch und erlebte alsStaffelheld der 2. und 6. Staffel viele Höhen und Tiefen in SachenLiebe. "Hier hat vor Jahren etwas für mich begonnen, das ich bisheute sehr zu schätzen weiß. Das wunderbare Team und die tolleAtmosphäre am Set habe ich sehr vermisst." Den Grund für Robertskurzfristige Rückkehr nach Bichlheim möchte Patané jedoch noch nichtverraten. "Nur so viel: Ein Auftritt von Robert bringt immerspezielle Umstände mit sich - er liebt einfach Herausforderungen!"Der Schauspieler freut sich besonders über die erneute Zusammenarbeitmit Mona Seefried und Dirk Galuba, die in der Telenovela RobertsEltern Werner und Charlotte Saalfeld verkörpern: "Bereits bei unsererersten gemeinsamen Szene war die Spielchemie zwischen uns wieder da.Kurz den Motor ölen und dann lief es!"In den vergangenen Jahren war der gebürtige Sizilianer LorenzoPatané unter anderem in dem vielfach preisgekrönten, italienischenKurzfilm "Child K" und in verschiedenen Theaterstücken imitalienischen Raum zu sehen."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/Fotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deLena Kettner, Pressestelle "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: lena.kettner@bavaria-film.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell