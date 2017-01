Eröffnung der britischen Top-Schule Shrewsbury in Hongkong für 2018 geplant

Bildungsbehörde von Hongkong gibt Shrewsbury Zuschlag für Bauneuer Schule, um Hongkong als beliebtestes Ziel für ausländischeFachkräfte attraktiver zu machenInteressenten können sich für das Schuljahr 2018/19 unterwww.shrewsbury.hk registrierenHongkong (ots/PRNewswire) - Shrewsbury International School HongKong hat heute verkündet, dass sie von der Bildungsbehörde vonHongkong mit dem Bau einer neuen Weltklasseschule in Hongkongbeauftragt wurde, um Hongkong als beliebtestes Ziel für ausländischeFachkräfte attraktiver zu machen.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/458540/Shrewsbury_Intl_HK.jpgShrewsbury Hong Kong ist eine Grundschule für Kinder zwischen 3und 11 Jahren. Der Zweckbau wird im Bezirk Tseung Kwan O in den NewTerritories von Hongkong neben einem 350 Hektar großen Bergwalderrichtet und 2018 eröffnet.Sir David Lees, Vorsitzender des Verwaltungsrats von ShrewsburyHong Kong und ehemaliger Vorsitzender des Direktoriums der Bank ofEngland, sagte: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das dieBildungsbehörde von Hongkong in Shrewsbury setzt. Wir wollen inHongkong eine erstklassige Schule in der Tradition der ShrewsburySchool in Großbritannien errichten, die zu den ursprünglichen neunbritischen Top-Schulen gehört und einen festen Platz unter den hochangesehenen Schulen des Landes einnimmt."Shrewsbury School wurde 1552 per königlicher Satzung gegründet.Ihre erstklassige Tradition reicht bis zur Zeit der großen britischenKönigin Elizabeth I. zurück, die ihre Entwicklung und Erweiterungförderte und so ihren Weg zu einer der besten Schulen inGroßbritannien ebnete.Die Gründung von Shrewsbury Hong Kong ist Teil der Strategie derBildungsbehörde von Hongkong , Hongkong für die besten ausländischenFachkräfte attraktiver zu machen und so Investitionen ins Land zuholen. In Hongkong besteht ein Mangel an internationalen Schulen,insbesondere Grundschulen, wo im Schuljahr 2016/2017 schätzungsweisemehr als 4.200 Plätze fehlen.Sir David, der bereits in Großbritannien als Vorsitzender desVerwaltungsrats der Shrewsbury School gedient hat, fügte hinzu:"Shrewsbury Hong Kong wird ab ihrem ersten Tag das gleiche hoheBildungsniveau der britischen Schule erreichen. Und dafür tun wiralles. So stellen wir sicher, dass es in jeder Altersgruppe genügendKinder gibt, um das beste Lernklima zu schaffen, und im Rahmen einesRekrutierungsprogramms in Großbritannien stellen wir die bestenLehrer ein."Für das hohe Bildungsniveau von Shrewsbury Hong Kong ist StephenHolroyd verantwortlich, Schuldirektor für Shrewsbury in Asien undPädagoge mit 12 Jahren Erfahrung in der Region als Schulleiter deräußerst erfolgreichen Shrewsbury in Bangkok."Wir tun wirklich etwas Großartiges. In jeder Jahrgangsstufeschaffen wir nicht weniger als 6 KIassen mit jeweils um die 20Kindern. Das ist ein ungewöhnlich ambitioniertes Ziel, aber es legtdas Fundament für eine wirklich erstklassige Schule", fügte er hinzu.Holroyd erläuterte, dass die Schule mit einer kritischen Masse von120 gleichaltrigen Kindern in jeder Jahrgangsstufe in der Lage ist,ein speziell auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmtes Lernumfeldzu schaffen und funktionsspezifische Klassenzimmer zu entwerfen, dieden Bedürfnissen der entsprechenden Jahrgangsstufe gerecht werden.Er merkte an, dass Shrewsbury Hong Kong als einzige neue Schule inHongkong ein so großes Engagement für jede Altersgruppe eingeht undzudem mehr als 70 Pädagogen einstellt, die auf bestimmteAltersgruppen spezialisiert sind."Unsere Lehrkräfte in den einzelnen Jahrgangsstufen bilden eine sofundierte pädagogische Erfahrung und große Bandbreite ab, dass dieLehrpläne viel interessanter gestaltet werden können. Von der breitgestreuten Unterrichtserfahrung profitieren sowohl die Kinder alsauch die Lehrerkollegen", ergänzte Holroyd.Nach seinen Worten fördert eine große Gruppe an Mitschülern injeder Jahrgangsstufe auch die soziale Entwicklung der Kinder, da siedurch die Interaktion mit ihren Mitschülern viel lernen."Jedes Kind wird in Shrewsbury etwa 120 Gleichaltrige zum Spielenund Lernen haben. Unter vielen werden sich sinnstiftende, lebenslangeFreundschaften entwickeln", merkte Holroyd an.Ben Keeling wurde zum Schulleiter von Shrewsbury Hong Kongernannt.Holroyd sagte: "Wir freuen uns, dass Ben Keeling unserer Einladungals Schulleiter gefolgt ist. Er ist ein hoch angesehener Pädagoge undSpezialist im Grundschulbereich mit fundierter Kenntnis derregionalen Bedürfnisse. Er hat sich als stellvertretender Schulleiteran zwei internationalen Schulen in Südostasien einen Namen gemacht,darunter vier Jahre an einer anderen internationalen Schule inHongkong."Interessierte Eltern können sich unter www.shrewsbury.hkregistrieren. Am Freitag, den 21. und Samstag, den 22. April 2017findet ein Tag der offenen Tür statt, wo Eltern den Schulleiter undsein Team kennenlernen und sich über Shrewsbury in Hongkong undGroßbritannien informieren können.Hinweis an Redakteure:Die neun britischen Top-Schulen sind: Shrewsbury School,Charterhouse School, Eton College, Harrow School, Rugby School,Westminster School, Winchester College, St. Paul's School undMerchant Taylors' School.Pressekontakt:Camilla UnderhillTel.: +854 2480 1500E-Mail: camilla.u@shrewsbury.hkOriginal-Content von: Shrewsbury International School Hong Kong, übermittelt durch news aktuell