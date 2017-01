Berlin (ots) - Keine einzige Windkraft-, Biogas- oderSonnenstromanlage würde heute effizient funktionieren, wenn darinnoch Technik aus dem 19. Jahrhundert verbaut wäre. Klimaschutz istohne technischen Fortschritt nicht denkbar. Doch der Strommarktbraucht nicht nur innovative Produktionstechnik, sondern auch einMarktumfeld, das die richtigen Anreize setzt, damit sich die bestenLösungen durchsetzen können. Dem Emissionshandel kommt dabei einezentrale Rolle zu.Während sich die Strommenge aus erneuerbaren Energien seit Anfangder 90er Jahre etwa verachtfacht hat, sank der CO2-Ausstoß um wenigerals ein Fünftel. Über die Ursachen dieser Fehlentwicklungdiskutierten heute die Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß (CDU) undDieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen) mit dem Chefökonomen desPotsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Prof. Dr. OttmarEdenhofer in Berlin. Seit vielen Jahren setzt sich die InitiativeNeue Soziale Marktwirtschaft (INSM) für eine wettbewerbsorientierteEnergiewendepolitik ein. Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer derINSM: "Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) führt zwar zu jährlichenSubventionskosten von über 20 Milliarden Euro, die positivenAuswirkungen auf die Ausstoßmengen von klimaschädlichen Gasen lassenaber weiter auf sich warten. Wir glauben: mit mehr SozialerMarktwirtschaft wäre das nicht passiert." Die zentrale Frage derVeranstaltung lautete daher: Wie kann Soziale Marktwirtschaft dasKlima schützen?Dazu Prof. Dr. Edenhofer: "Die Soziale Marktwirtschaft muss CO2einen Preis zuweisen, der die Knappheit der Aufnahmekapazität derAtmosphäre widerspiegelt. Das würde einen Anreiz zu CO2-Vermeidungsetzen und die Nutzung von Energieträgern mit niedrigem CO2-Ausstoßfördern. Die Einnahmen aus dem CO2-Handel lassen sich nutzen, umökonomische Verwerfungen auszugleichen."Thomas Bareiß MdB (CDU): "Der CO2-Preis muss die Grundlage für diekünftige Klimapolitik sein. Nur der Markt schafft eine bezahlbareEnergiewende, die dann auch zu einem Exportschlager werden kann."Dieter Janecek (B90/Grüne): "Preise müssen die wahren Kostenabbilden, also auch die Folgekosten für das Klima. Wir brauchen einwirksames Preissignal durch einen Mindestpreis für CO2-Zertifikate.In dem Moment, in dem wir ein funktionierendes Emissionshandelssystemhaben, können wir auf das EEG verzichten."Die Position der INSM zur Energiepolitik sowie Fotos von derVeranstaltung finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell