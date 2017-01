E.ON auf dem Weg zum COMEBACK?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Lieber Lesesr,

E.ON will in diesen Tagen zusammen mit IBC SOLAR in Brandenburg eine neue Solarfarm in Betrieb nehmen, die immerhin 7,45 Megawatt Energie erzeugen soll. Das entspricht ungefähr dem jährlichen Bedarf von 2.400 Haushalten. Auch in Zukunft will E.ON kräftig in das Geschäft mit erneuerbaren Energien investieren. Erst vor einigen Monaten trennte sich das Unternehmen von fossilen Energieträgern durch die Abspaltung von Uniper. Seither musste E.ON aber mit einigem Gegenwind zurechtkommen, wodurch auch die Aktie zu leiden hatte. Aktuell zeigt sich aber ein Stimmungswechsel.

Die Analysten trauen E.ON Großes zu!

An der Börse ist E.ON schon seit einigen Wochen auf einem Aufwärtstrend. Jetzt überarbeiten auch einige Analysten ihre Einschätzungen und erhöhen die Kursziele dabei deutlich. Goldman Sachs geht etwa von 8,65 Euro aus und schätzt das Gewinnpotenzial damit auf knapp 20 Prozent. Noch optimistischer sind die Experten von equinet AG, bei denen sogar 10,50 Euro als möglicher Kurs gehandelt werden. Auch wenn es weiterhin einige negative Stimmen gibt und das ganz große Kaufsignal bei der Aktie noch nicht erreicht werden konnte, so scheint sich zumindest der Wind für E.ON zu drehen. Eine Entwicklung, auf die sich in Zukunft aufbauen lässt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse